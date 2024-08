Tuto elude respuesta sobre posible candidatura

El exmandatario Jorge Tuto Quiroga elude referirse a su propia candidatura presidencial y asegura que primero debe enfocarse en las soluciones que, a su juicio, el país necesita.

Quiroga enfatizó que el foco actual no debería centrarse en quién ocupará un cargo, sino en qué es necesario hacer para garantizar el futuro de Bolivia.

El exmandatario rechazó la idea de una campaña centrada en figuras individuales, argumentando que es esencial evaluar las propuestas y la capacidad de los candidatos para implementar soluciones efectivas.

“Nunca he sido amigo de empezar por quien, porque eso me parece personalista, y no me parece correcto que la gente deba decidir votar por quién tiene corbata de color lila o porque tiene chamarra de cuero café”.