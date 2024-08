Un año más sin cuartos de final: No hubo “noche mágica” para el Tigre en La Paz

Fuente: Unitel

The Strongest no pudo lograr el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El conjunto aurinegro terminó pagando caro su falta de eficacia, ya que los jugadores no pudieron ampliar la ventaja de su equipo en el marcador, pese a gozar con chances para anotar.

El compromiso en el estadio Hernando Siles, entre el Tigre y Peñarol, terminó 1-0 a favor del representante boliviano gracias a un solitario gol que marcó el argentino Enrique Triverio (44’).

