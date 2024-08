Un descubrimiento arqueológico en Gales reveló datos inéditos sobre la ocupación romana

En un campo costero de Pembrokeshire se encontraron restos de un fuerte. El hallazgo incluye piezas de tejas corroídas y evidencia de conectividad con otra estructura romana

El Dr. Mark Merrony encontró las ruinas de un fuerte romano en un campo abandonado de Pembrokeshire (Roman Fort Project)Roman Fort Project





Un descubrimiento arqueológico muy importante ha sido realizado en el condado costero de Pembrokeshire, en Gales. El Dr. Mark Merrony, un erudito romano y profesor en Wolfson College, Oxford, ha encontrado las ruinas dispersas de un antiguo fuerte romano en un campo abandonado. Este hallazgo, que data de hace casi 2.000 años, es solo el tercer descubrimiento de este tipo en todo el territorio galés.

En conversación con The Guardian, el profesional afirmó: “Es un fuerte colosal, un hallazgo increíble de importancia nacional”, añadiendo que estaba “absolutamente emocionado” por haber sido responsable de tal descubrimiento. El fuerte se construyó probablemente entre los siglos I y III d.C., durante la ocupación romana de tierras que ahora forman parte del Reino Unido. Este es el segundo fuerte romano localizado en Pembrokeshire, tras el descubierto en Wiston cerca de Haverfordwest en 2013.

El fuerte romano en Gales data de hace casi 2.000 años y es solo el tercer descubrimiento de este tipo en Gales

La relevancia del hallazgo se magnifica al considerar que Merrony también verificó que una carretera aledaña al fuerte es de origen romano. Esta carretera conecta el nuevo fuerte con el otro localizado en Wiston, lo cual sugiere una fuerte presencia militar romana en la región. El doctor comentó al mismo medio: “Ahora no creo que la tribu Demetae fuera pro-romana en absoluto, sino que los romanos impusieron su presencia con mano de hierro”.

Merrony encontró una pieza triangular en el suelo, identificada como una teja romanaRoman Fort Project

El área de Pembrokeshire ha sido objeto de investigaciones frecuentes por parte del profesor, que es nativo del lugar. Viajó a menudo por la recta carretera que atraviesa el campo donde se encuentra el antiguo fuerte, y su curiosidad lo llevó a examinar imágenes satelitales de la región. En dichas imágenes, logró observar un contorno que le parecía un fuerte romano, lo que no era posible de notar a simple vista debido a la densa vegetación.

Cómo fue el hallazgo del fuerte

Durante una inspección en el terreno, Merrony encontró una pieza triangular sobresaliendo del suelo que le pareció una teja romana. “Lo levanté y, efectivamente, es una teja romana arquetípica, una auténtica joya”, relató al periódico The Guardian. Luego de una breve inspección, el erudito habló con el propietario del campo, quien le informó que había pizarra y piedra enterrada bajo la superficie, razón por la cual el campo estaba abandonado.

El fuerte auxiliar hallado por Merrony en Pembrokeshire cubriría entre 2 y 3 hectáreas y albergaba alrededor de 500 soldados romanosRoman Fort Project

La agencia de noticias Associated Press destacó que otros estudios de superficie revelaron más piezas de tejas con rastros de óxido de clavos corroídos y marcas que indican haber sido cinceladas y unidas a otras piezas. “Estas son consistentemente diagnósticas con otras pizarras de edificios romano-británicos”, confirmó al medio que lo consultó.

Basado en la huella del fuerte, el profesor estima que habría cubierto entre 2 y 3 hectáreas de tierra y podría haber albergado alrededor de 500 soldados romanos, funcionando probablemente como un fuerte auxiliar en lugar de un punto principal de defensa. Este hallazgo se suma a otros descubrimientos notables del doctor en la región. En 2002, encontró los restos de una villa romana en Pembrokeshire y en 2022 detectó una carretera romana no documentada en la región de Preseli Hills en Gales occidental.

El profesor observó en imágenes satelitales un contorno del fuerte que no se notaba a simple vista debido a la vegetaciónRoman Fort Project

En una entrevista con la BBC, el profesor universitario expresó: “Hay más villas de las que pensamos y hay más fuertes de los que pensamos. En Gales occidental, no me sorprendería si hubiera al menos otros dos, tres o más fuertes que aún no hemos encontrado”, dejando expectantes a todos aquellos que desean conocer el misterio detrás de la civilización que solía habitar aquellas tierras isleñas.

Actualmente, Merrony no ha revelado la ubicación exacta del nuevo fuerte para protegerlo de actos de vandalismo y saqueo. Mencionó que para evaluar plenamente el sitio, es necesario realizar una encuesta geofísica, lo cual requiere la intervención de fideicomisos arqueológicos regionales que puedan financiar este tipo de estudio exhaustivo.