Un niño fue picado por un alacrán en el abdomen cuando doblaba su ropa

Al Hospital de Niños de Santa Cruz de la Sierra llegó un menor de 13 años que fue picado por un alacrán en su domicilio, ubicado en el barrio Florida, en la zona de Valle Sánchez.

Todo sucedió en cuestión de segundos, cuando el niño ordenaba su habitación.

«Alzaron unas ropas y ellos estaban doblando en su cuarto, donde es su ropero. Entonces, cuando alzó la ropa, sintió que algo le picó en la barriga, se le puso rojo y se quiso desvanecer. Lloraba y lloraba el niño, nos asustó y tuvimos que llevarlo a un centro cerca de mi casa. El doctor le dio algo para que reaccione el niño porque dice que eso es peligroso. Lo tuvimos que traer al Hospital de Niños», contó Tatiana Andreu, tía del menor.

El niño es el tercero de cuatro hermanos. Su madre vive en Estados Unidos. La familia que lo cuida, aguarda el informe médico y espera que se recupere.

«Su mamá ya sabe, está llorando, con pena, ella de lejos, no puede hacer nada. Nosotros nos asustamos porque él lloraba y lloraba, se quiso desmayar, creo que del veneno, no sé, no sabemos. Estamos esperando a ver qué nos dice el médico», agregó la familiar.

