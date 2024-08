Un terremoto de magnitud 5,3 en Portugal también se hace notar en España

El Gobierno portugués informa de que no se han registrado daños personales ni materiales pese a ala gran intensidad del seísmo. Protección Civil evaluará daños materiales en Portugal.

Un terremoto de magnitud estimada de 5,4 en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico de Estados Unidos (USGS) y el Centro Sismológico Euromediterráneo, se sintió en la madrugada del lunes de norte a sur de Portugal, con mayor intensidad en las zonas de Lisboa y Setúbal.

En las redes sociales se multiplican las informaciones según las cuales el seísmo se sintió hasta Oporto, pero también en España y Marruecos. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha revisado la magnitud del seísmo a 5,3 en la escala de Richter.

El seísmo se registró a las 5:11, hora local, con epicentro a 58 kilómetros al oeste de Sines, en alta mar, y a una profundidad de 21 kilómetros. En un comunicado, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) informó de que «a las 05:11 (hora local), se registró un terremoto de magnitud 5,3 (Richter) en las estaciones de la red sísmica continental, con epicentro situado a unos 60 kilómetros al oeste de Sines».

Según la información disponible hasta el momento, este terremoto no causó daños personales ni materiales y se sintió con una intensidad máxima de IV/V (escala de Mercalli modificada) en la región de Sines, mientras que se sintió con menor intensidad en las regiones de Setúbal y Lisboa. Si la situación lo justifica, se emitirán nuevos comunicados», subraya el comunicado del IPMA.

