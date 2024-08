¿Te has preguntado alguna vez cómo sería interactuar con una inteligencia artificial que no solo entiende lo que dices, sino que también reacciona de maneras inesperadas? OpenAI ha lanzado GPT-4o, un modelo que lleva la interacción a un nivel completamente nuevo, tanto para bien como para mal. Esta versión no solo comprende texto, sino que también ha sido entrenada para entender y generar voz e imágenes. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, esto también ha traído comportamientos bastante extraños, algunos incluso un poco inquietantes.

Una IA que imita tu voz

Imagina que estás en una conversación con un asistente virtual y, de repente, comienza a imitar tu voz. Esto es algo que ha ocurrido con GPT-4o en ciertos contextos, como cuando hay mucho ruido de fondo, por ejemplo, en un coche en movimiento. El modelo, al no poder entender claramente lo que se dice, podría intentar replicar tu tono de voz para tratar de «encajar» en la conversación. Personalmente, creo que este tipo de comportamiento es tan fascinante como desconcertante. Da la sensación de que la IA está tratando demasiado de ser como nosotros, lo cual me hace preguntarme si en algún momento empezaremos a considerar estos modelos como algo más que simples herramientas.

Ruidos inesperados y algo más

Otra peculiaridad de GPT-4o es su tendencia a generar sonidos no verbales o efectos sonoros cuando se le incita de ciertas maneras. Algunos usuarios han reportado que, en ocasiones, este modelo puede producir sonidos que van desde gemidos eróticos hasta gritos violentos y disparos. OpenAI ha tomado medidas para mitigar estos comportamientos, pero la idea de que una IA pueda reaccionar de esta manera sigue siendo un tanto perturbadora. En mi opinión, esto podría ser un reflejo de lo complejo y a veces impredecible que puede ser entrenar a una inteligencia artificial en diferentes modalidades de comunicación.

¿Qué pasa con los derechos de autor?

Otra área problemática es la posibilidad de que GPT-4o infrinja derechos de autor, especialmente en el ámbito musical. Aunque OpenAI ha implementado filtros para evitar que el modelo genere música o cante, la realidad es que la IA ha sido entrenada con una cantidad masiva de datos, que probablemente incluyen material protegido por derechos de autor. Este es un tema que ha generado bastante controversia en la comunidad de desarrolladores y creadores de contenido, ya que plantea preguntas sobre la legalidad y la ética del uso de datos para entrenar modelos de IA. En WWWhat’s New, hemos discutido cómo las compañías están navegando este terreno, y personalmente creo que la industria todavía tiene mucho camino por recorrer para establecer normas claras.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Qué nos dice esto sobre el futuro de la IA?

Lo que me parece más interesante de todo esto es lo que revela sobre el futuro de la inteligencia artificial. GPT-4o no es solo una herramienta más eficiente; es un modelo que parece tener «personalidad». Por ejemplo, se ha entrenado para rechazar ciertas solicitudes, como identificar a personas por su forma de hablar o responder preguntas cargadas emocionalmente. Este tipo de comportamiento sugiere que estamos cada vez más cerca de crear IA que no solo entiende el contexto, sino que también toma decisiones basadas en consideraciones éticas.

Creo que estamos en un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial. Los modelos como GPT-4o nos muestran que estamos avanzando hacia una era en la que las IA serán más que simples asistentes; serán entidades que interactúan con nosotros de manera más humana, pero que también pueden presentar comportamientos inesperados y, a veces, desconcertantes. La clave estará en cómo gestionamos estas nuevas capacidades para asegurarnos de que sean seguras y beneficiosas para todos.