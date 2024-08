Una japonesa de 116 años podría ser nombrada la persona viva más longeva del mundo

Tomiko Itooka, una japonesa de 116 años y tres meses de edad, fue declarada como la nueva candidata para figurar en el Libro Guinness de los Récords como la persona viva más longeva del mundo, comunica la organización sin fines de lucro Gerontology Research Group.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Itooka, nacida en Osaka el 23 de mayo de 1908, se convirtió en candidata al título después de que la anterior poseedora, la catalana Maria Branyas Morera, de 117 años, falleciera el lunes.

La mujer se casó a los 20 años y a los 21 dio a luz a su hija mayor, la primera de dos niñas y dos niños. En tiempos de guerra sustituyó en el puesto a su marido, que dirigía una fábrica textil en Corea del Sur. Durante este período, ella sola gestionó una oficina japonesa y crio a sus hijos.

116-year-old Tomiko Itooka (b. 23 May 1908) from Japan now holds the record for oldest living woman and oldest living person. Bananas are her favourite food! 🍌https://t.co/i8EPQwgvo5

— Guinness World Records (@GWR) August 21, 2024