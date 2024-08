Una medalla olímpica no es obra de la casualidad

Fuente: lostiempos.com

“Lo primero que hay que hacer es demandar un presupuesto justo para el deporte, que permita que los atletas tengan la posibilidad de entrenarse adecuadamente, sobre todo, en el ámbito del Alto

Rendimiento. Debe existir un equipo multidisciplinario que acompañe a los atletas, becas dignas que les permita tener una planificación de su participación internacional, etc.”, dijo el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze.

Una medalla olímpica es el resultado de años de trabajo, en los que los deportistas pueden dedicarse casi de manera exclusiva a su preparación.

“Al atleta se lo forma y se puede pensar en una medalla olímpica normalmente en 12 años, excepcionalmente podríamos hablar de ocho años. Para pensar en Los Ángeles, se debe trabajar, planificar e invertir. Si no hay inversión, no avanzaremos y seguiremos siendo una de las delegaciones más pequeñas del continente en los próximos Juegos”, sostuvo Arze.

Bolivia tuvo su última mejor representación en Río 2016, evento al que asistió con 12 deportistas en cinco disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, judo y tiro deportivo. A esta cita olímpica, la mayoría de los deportistas asistió con una marca de clasificación.

Esta representación se logró gracias al apoyo sostenido y planificado del programa de becas Tunkas, liderado por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), durante todo un ciclo olímpico.

A diferencia del actual programa Tunkas, durante el ciclo olímpico 2012-2016, los deportistas no solo accedían a un monto económico mensual, sino que su entrenador también tenía un sueldo. Y contaban con la posibilidad de planificar los torneos internacionales a los que asistirían cada año, material deportivo, nutricionista, etc.

Sin embargo, en la actualidad, si bien la beca Tunkas entrega un monto económico mensual, este no es por los 12 meses, sino que, por el tema burocrático estatal, este alcanza máximo a unos seis. El programa Prodecom, que facilita pasajes a los deportistas, tampoco es el adecuado, ya que este no le garantiza al atleta que recibirá el beneficio.

“Un deportista en el proceso de su preparación no solo debe asistir a los eventos multidisciplinarios del ciclo olímpico, sino también debe competir, en promedio, en cuatro o cinco campeonatos de sus deportes al año. Pero la mayoría de nuestros atletas no van ni a la mitad de eso”, dijo Arze.

Para el titular olímpico, es necesario “cambiar la política nacional. Siempre tomamos como ejemplo a Ecuador, en el tema económico, ya que maneja 60 millones de dólares y los resultados son claros, en París estuvieron por encima de Argentina y Colombia”.

Arze también señaló que ya es tiempo de romper con la falta de relación entre el Estado y las federaciones, porque, “al no existir un relacionamiento, las federaciones (que son las que aglutinan a los deportistas) no reciben ni un solo centavo para la organización de nacionales, preparar y llevar a competir a sus atletas a torneos internacionales, capacitar a sus entrenadores, entonces el deporte no avanza”.

Los sistemas y marcas de clasificación se endurecen en cada versión de JJOO

Los sistemas y marcas de clasificación para cada Juego Olímpico se endurecen, un hecho que exige mayor esfuerzo y preparación de los deportistas para obtener los boletos de participación.

Un claro ejemplo es que las marcas que la World Athletics solicitó para los Juegos Olímpicos París 2024 ya fueron reducidas para obtener el boleto rumbo al Campeonato Mundial de Tokio 2025 y de seguro bajarán más para Los Ángeles 2028.

En atletismo, los deportistas, además de clasificar por marca mínima, también pueden hacerlo a través de un ranking, pero para sumar puntos no solo de deben hacer buenas marcas, sino que estas deben ser obtenidas en eventos específicos.

“Asistir a eventos de la región o continente como Juegos Suramericanos, Panamericanos otorgan un puntaje especial, además que existen campeonatos o carreras que tienen sello bronce, plata y oro, donde esas entregan un puntaje muy alto”, aseguró el titular de la Federación Atlética de Bolivia (FAB), Marco Luque.