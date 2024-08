Universitario busca reconfirmar buenas sensaciones en casa

Universitario de Vinto pretende seguir escalando en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024, cuando esta tarde (15:00) reciba a Blooming en el estadio Félix Capriles, por la fecha 8.

Luego del triunfo 1-2 en el estadio Municipal de Villa Ingenio sobre Always Ready, el equipo del DT Pablo Godoy llega con todo su potencial a disposición para enfrentar a un rival que llega de ganar a Independiente 2-1 en Santa Cruz, en un cotejo que acabó en medio de polémica.

Este partido será el primer de la jornada de hoy, que tendrá como cierre parcial de la fecha 8 el partido Always Ready vs. The Strongest, que se medirán en El Alto (20:00).

Dos partidos suspendidos

Por los bloqueos en carreteras, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a curso a la solicitud de reprogramación de dos cotejos.

Ayer debían jugar Nacional Potosí vs. Royal Pari (20:00) en Potosí, y hoy Independiente vs. Real Santa Cruz (18:00), pero ambos serán reprogramados a la brevedad posible.