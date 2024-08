Uruguay reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela y pidió que se respete el resultado

El canciller uruguayo, Omar Paganini, escribió en X que el candidato opositor obtuvo “la mayoría de los votos” y sostuvo que hay una “evidencia abrumadora” para hacer esa afirmación





El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini. (EFE/Raúl Martínez)

El gobierno de Luis Lacalle Pou considera que el opositor Edmundo González Urrutia es el ganador de las elecciones de Venezuela. El canciller Omar Paganini comunicó la decisión basado en la “evidencia abrumadora” que existe sobre la jornada electoral del domingo.

“En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperemos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. ‘La verdad es el camino de la paz’”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

El presidente uruguayo avaló el posteo con un retweet.

Así, Uruguay se suma a la posición que tomó Estados Unidos, Perú y Argentina, que reconocieron a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado (i) abraza al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia en una manifestación de apoyo este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

Perú fue el primer país en reconocer la victoria de la oposición. Estados Unidos, en tanto, lo hizo en la noche del jueves, cuando el secretario del Estado, Antony Blinken, llamó a realizar una “transición pacífica” del poder. La canciller argentina, Diana Mondino, expresó por su parte que. no queda “lugar a ninguna duda” que el legítimo ganador es Edmundo González.

Tanto Paganini como Lacalle Pou han sido críticos del resultado anunciado el domingo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. De hecho, el presidente uruguayo fue uno de los primeros en reaccionar a la publicación de los resultados. “¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, señaló el jefe de estado uruguayo. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, escribió Lacalle Pou.

Más adelante en la semana, llamó a mostrar las actas. “Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay. Pero, además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo”, dijo en un rueda de prensa.

Paganini, en tanto, había cuestionado el proceso en Venezuela y la expulsión del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Para el canciller, la expulsión de los países es una muestra de la “poca importancia” que le da el gobierno de Maduro a los posicionamientos internacionales. El ministro también criticó que algunos gobiernos “se apuraron” en reconocer los resultados, lo que le dio una “carta blanca” a un “régimen que hizo todo mal”. “Fue un alineamiento ideológico desconociendo los principios de la democracia”, cuestionó.

También fue crítico del proceso venezolano ante los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego de que no se llegara a las mayorías necesarias para pedirle al gobierno de Venezuela la publicación inmediata de las actas, el funcionario uruguayo dijo sentirse “avergonzado”.

Tras la votación, Paganini tomó la palabra y de forma virtual se dirigió a los demás países. El canciller lamentó que no se haya podido aprobar esa propuesta y aseguró que no comprende “cómo no hay acuerdo sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática”. “Este organismo debería irse muy avergonzado”, aseguró.

“No son horas sencillas para Venezuela. No lo son y seguramente no lo seguirán siendo. Cuando hay vidas de por medio todo lo demás queda de lado. Por estas horas, tristemente, esa es la información que nos llega y nos conmueve. Esta terrible crisis plagada de un proceso electoral rodeado de vicios, que pese a todo podría haber tenido una final de esperanza luego de lo que fue una gran jornada cívica, con millones de venezolanos votando, se está frustrando”, expresó entonces.