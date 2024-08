Venezuela: Antonio Ecarri denunció ser víctima de una agresión verbal por parte de Tarek William Saab

El ex candidato presidencial introdujo un recurso contra el proceso de certificación del resultado oficial de los comicios del 28 de julio en Venezuela

El ex candidato presidencial Antonio Ecarri denunció haber sido víctima de una “agresión verbal” por parte del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por introducir ante el Supremo un recurso contra el proceso de certificación del resultado oficial de los comicios del 28 de julio, que lleva adelante la Sala Electoral del máximo tribunal.

“Quiero denunciar públicamente que he sido agredido por el fiscal general de la república de manera verbal, y que la Sala Electoral no me permitió defenderme”, dijo a la salida del juzgado Ecarri, quien aseguró que Saab lo acusó de “temerario” y de haber cometido un “agravio”.

El ex candidato introdujo un “recurso de revisión constitucional contra el actual proceso”, impulsado por Nicolás Maduro -declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE)-, pues, según Ecarri, se deben delimitar “las competencias” del ente comicial y de la instancia judicial.

“Ese desorden institucional no ayuda a la democracia, no ayuda al respeto a la voluntad del pueblo venezolano”, expresó el político, quien dijo que la paz del país no se consigue “con el silencio”, sino “fortaleciendo las instituciones”.

Y agregó: “Conmigo te equivocaste, Tarek William, te equivocaste, me puedes meter preso en el calabozo que te dé la gana, pero a mí me respetas, chico, y me vas a respetar a mí y a los venezolanos”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab (EFE/Henry Chirinos)EFE

Ecarri, así como los otros nueve ex candidatos, fueron convocados esta semana por la Sala Electoral del Supremo a comparecencias que concluyen este viernes con la declaración de Maduro.

La intención del Supremo es “validar” el resultado electoral, en vista de la denuncia de fraude hecha por la oposición mayoritaria -así como por varios Gobiernos extranjeros-, que insiste en la “victoria” de su abanderado, Edmundo González Urrutia.

El presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto, según el canal estatal VTV.

El Centro Carter, que participó como observador, ha dicho que, tras analizar los datos disponibles puede confirmar que el ganador fue González Urrutia, un pronunciamiento que el régimen vio como un apoyo al “golpe de Estado” que dice estar enfrentando.

El mensaje de Brian Nichols

“El mundo está observando”

El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, lanzó una dura advertencia al dictador venezolano Nicolás Maduro, al afirmar que “la represión no es un camino sostenible” en Venezuela.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Nichols destacó que, desde el 28 de julio, el régimen chavista ha incrementado su persecución contra quienes piensen distinto y ha detenido a miles de venezolanos simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

“Maduro y su equipo han arrestado a miles de ciudadanos venezolanos desde el 28 de julio por ejercer sus derechos fundamentales”, subrayó Nichols, quien también criticó la estrategia de miedo y amedrentamiento aplicado por cúpula chavista contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil.

“Esta represión no es un camino sostenible ni una señal de fortaleza”, advirtió el funcionario estadounidense.

Nichols hizo hincapié en que “las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo está observando”.

Las palabras de Rick Scott

Entretanto, el senador por el estado de Florida, Rick Scott, denunció el secuestro del dirigente opositor Williams Dávila y exigió que “los miles de rehenes de la dictadura deben ser liberados ya”.

“El mundo entero está observando los abusos de un régimen desesperado. Maduro y sus matones deben rendir cuentas”, agregó.

La ONG venezolana Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos en el país- indicó que ha verificado 1.229 arrestos de personas ya identificadas, entre ellas 16 ciudadanos que presentan distintos tipos de discapacidad, congénita o adquirida.

Asimismo, el reporte de la organización disgrega los casos de cinco miembros de pueblos indígenas, 157 mujeres y 105 adolescentes, todos detenidos por agentes de los diversos cuerpos policiales o por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los últimos días.