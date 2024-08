Venezuela denuncia que EE.UU. lidera un intento de golpe de Estado

Así, el alto funcionario estadounidense desconoce los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del domingo y admite como válidos los datos que maneja la opositora María Corina Machado, quien usurpa funciones del Poder Electoral, y que se refiere a un supuesto «fraude» sin consignar las pruebas ante los organismos correspondientes.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024