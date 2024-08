“Vi solo sangre, me toqué y ya no recuerdo más”: el relato de la joven atacada con un cuchillo que le atravesó el rostro

Fuente: Unitel

Pedro Silva

La joven de 26 años de edad, víctima del ataque de un presunto taxista que le apuñaló el rostro y que fue sometida a una complicada cirugía para extraer el cuchillo, relató a UNITEL cómo fue la arremetida.

El hecho ocurrió este fin de semana en la ciudad de Cochabamba cuando la víctima salía de un local nocturno.

“Estábamos reunidos con mis primos, sobrinos, amigos del barrio, mi enamorado. Todo estaba tranquilo en el local cuando decidimos irnos en la madrugada, todos estábamos un poquito mal”, señala a joven a UNITEL.

“Yo veo que mis primos estaban discutiendo con alguien. Me acerco y veo un taxi blanco”, agregó la mujer y manifestó que reclamó por la pelea. “¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Ya vamos?”, fueron las últimas palabras que dijo la joven antes ser atacada con un cuchillo.

“De la nada siento que algo llega a mi cara, y ya no recuerdo. Me voy a la acera, veo solo sangre, me toco y ya no recuerdo más”, recordó la joven.

La víctima relató que tocó su rostro y pudo palpar el arma que le había atravesado. “Lo he tocado, lo he palpado, era grande. Luego he llamado a mi primo y yo creo que me he desmayado, ya no recuerdo lo que me han dicho”, relató.

El informe médico señala que el cuchillo atravesó parte de la órbita y el encéfalo de la joven. El globo ocular se salvó del daño; sin embargo, aún hay riesgo de alguna infección, por lo que se debe realizar un tratamiento para evitar algún problema a futuro.

El acusado fue identificado y la mañana de este lunes fue aprehendido por la Policía, se trataría de un joven de 18 años, el cual está siendo investigado por el delito de tentativa de homicidio y lesiones graves y gravísimas.