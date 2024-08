Viceministro Lacoa «garantiza» el stock de trigo y harina

Respondió luego de un presunto audio de Paco (dirigente panificador de El Alto) en que instruía «ocultar la harina».

Fuente: Opinión

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gróver Lacoa, garantizó este domingo el abastecimiento de trigo y harina para el país.

Esto surgió en respuesta a un presunto audio del secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores de El Alto, Fidel Paco.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El mismo decía: “Instruyan a todos los afiliados o cierren los depósitos, no lo muestren (la harina), por favor les rogaría a cada uno de los presidentes no lo muestren, solo digan que no tenemos harina, (con) qué harina vamos a trabajar, solo muestren el horno”.

Lacoa indicó que el stock está «asegurado» y tildó de «políticas» las presuntas declaraciones de Paco.

«La importación de trigo y harina tiene arancel cero. Venimos a asegurarle a la población que el precio del pan no subirá. No daremos margen para especulaciones que solo buscan asustar a la gente», explicó Lacoa en Bolivia TV.

Acotó que prevén importar 60.000 toneladas de trigo.

El funcionario gubernamental dijo que el Gobierno nacional «continúa trabajando para evitar que haya especulaciones con los precios de la canasta familiar».

Fuente: Opinión