Viceministro, sobre «robo» de millón de habitantes a Santa Cruz: «No puedes robar algo que no has tenido»

Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – Tras el supuesto robo de 1 millón de habitantes a Santa Cruz que denunciaron legisladores cruceños por los datos del último censo, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, sostuvo que no se puede robar algo que no existió.

“Bueno, no puedes robar algo que no has tenido. Una cosa es su proyección, su aspiración y otra cosa es lo real. Lo real demuestra hoy que primero, el censo del 2012, no ha tenido el nivel técnico (que en el censo del 2024) y no se lo ha hecho de la mejor manera. Segundo, una cosa es su proyección con base a un muestreo y otra cosa es la realidad con base a un Censo”, declaró Ruiz a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Legisladores y políticos cruceños rechazaron los datos del Censo de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) porque creen que les “robaron un millón de habitantes”. El crecimiento poblacional no cubre sus expectativas, porque anticiparon que serían más de 4 millones.

“Me acabo de enterar del robo de un millón, no es de un millón de dólares, es de un millón de habitantes al departamento de Santa Cruz. No puede ser posible que el país solamente haya crecido 1.200.000 habitantes en 12 años. Nosotros exigimos transparencia, que nos muestren las boletas censales del departamento de Santa Cruz”, expresó el senador de Creemos Erik Morón.

El gobernador electo de Santa Cruz, encarcelado actualmente, Luis Fernando Camacho, llamó a los cruceños a desconocer los resultados del Censo y pidió la realización de una auditoría internacional.

El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, también rechazó los datos porque se “evidencian graves inconsistencias”.

Al respecto, el viceministro Ruiz recordó que el INE dijo que los equipos técnicos de los municipios pueden ir a revisar los datos del Censo al centro de procesamiento que tiene habilitado la institución.

“El INE que ha dicho: estamos abiertos a que vengan (…). Este es un dato fundamental, porque es el conteo poblacional. Ahora, pueden venir los equipos técnicos de la alcaldía de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, pueden revisarlos”, desafió la autoridad.

El senador Morón informó que las diferentes instituciones en Santa Cruz se reunirán en los próximos días para determinar qué acciones concretas tomarán para exigir la transparencia de los datos del censo.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes también cuestionó los datos, dijo que el gobierno de Luis Arce buscó un triple empate para evitar conflictos entre regiones.

/DPC/FPF//