Vicente Cuéllar critica la propuesta de referéndum de Arce y advierte su inviabilidad constitucional

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, calificó como “una maniobra desesperada para desviar la atención de los problemas económicos actuales del país” la propuesta del presidente Luis Arce de convocar un referéndum para debatir la suspensión de la subvención estatal y la redistribución de escaños parlamentarios.

Cuéllar sostiene que la propuesta presidencial carece de fundamento legal y constitucional. “El planteamiento de un referéndum sobre temas que son competencia exclusiva del poder central, como la subvención y la redistribución de escaños, no tiene sustento.

El artículo 14 de la ley 026 establece claramente que estas competencias no pueden someterse a referéndum”, afirmó.

El rector también criticó la intención de redistribuir los escaños a través de un referéndum, argumentando que esto no anulará los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado bajo la ley 1492, la cual se promulgó tras intensas movilizaciones y paros. “Cualquier nueva ley no puede tener efecto retroactivo. Los resultados del censo ya están establecidos y deben respetarse”, dijo Cuéllar.

Al rector de la UAGRM le preocupa la manipulación de la agenda política por parte del Gobierno. “El presidente Arce está utilizando esta propuesta como una distracción para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país, como la crisis económica y la falta de medidas concretas para abordar la deuda externa e interna”, subrayó.

El rector también mencionó la reciente admisión de una acción de inconstitucionalidad abstracta presentada ante el Tribunal Constitucional, la cual, según él, busca modificar el proceso de reforma constitucional de manera inapropiada. Cuéllar afirmó que el respeto a la Constitución y las leyes es esencial para evitar un desgobierno y una crisis aún mayor.

Finalmente, anunció la convocatoria a una reunión del comité interinstitucional para discutir estos temas y buscar una posición unificada de los líderes de Santa Cruz. “Es crucial que las instituciones trabajen juntas para asegurar que se respeten las leyes y la Constitución. No podemos permitir que se vulneren los derechos y la justicia por decisiones arbitrarias”, concluyó Cuéllar.