Vicente Cuéllar: “La gente no come ideología, la gente quiere trabajo”

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y líder de Cambio 25, asegura que Bolivia necesita un cambio en la conducción política, y que los problemas estructurales que aquejan al país no se solucionarán con el actual Gobierno. Agrega que la fuerza que lidera tiene la capacidad de conducir a Bolivia en el Bicentenario, y que la gente no come ideología, quiere trabajo.

“Necesitamos un cambio en la vida política de este país, pero también eso viene aparejado con un cambio de modelo, con un modelo económico que tenga la posibilidad o la capacidad de crear oportunidades para todos (…). Si el MAS sigue en el Gobierno la crisis económica se va a profundizar”, manifiesta.

En entrevista con Visión 360, para la serie “12 preguntas a los precandidatos”, el político indica, entre otros detalles, que el Bicentenario es una posibilidad para que “los bolivianos empecemos a definir un nuevo rumbo, porque este camino trazado por el MAS ha sido un fracaso”.

1. ¿Qué le motiva a embarcarse en busca de la silla presidencial?

El pueblo boliviano está esperando nuevas opciones. En todos los sondeos de opinión dan como un ciclo cerrado el ciclo del MAS, los políticos tradicionales no generan confianza. Entonces, considero que es el momento de encontrar ese punto de inflexión, que la gente está esperando, y es por eso que consideramos que tenemos la capacidad de poder conducir a este país en el Bicentenario.

2. ¿Cómo proyecta que sea el binomio?

Estamos convencidos de que cualquier alternativa que quiera tener opción debe buscar la unidad entre Oriente y Occidente. Entonces, el binomio tiene que reflejar esa unidad entre Oriente y Occidente. Es decir, una integración real, efectiva, donde estos dos polos de desarrollo puedan unirse para crear oportunidades para todos los bolivianos.

3. ¿Qué diferencia sustancial tiene su propuesta de las que se conocen de los otros partidos?

En realidad, ninguno de los partidos ha hecho conocer todavía sus propuestas, porque una propuesta es un proceso de construcción, donde debemos escuchar los diferentes insumos y las diferentes demandas que tiene cada una de las regiones, cada uno de los departamentos.

Entonces, hablar de un programa de Gobierno en este momento todavía es prematuro. Pero sí, nosotros tenemos una visión distinta de país. Tenemos una visión totalmente opuesta a la visión del MAS; por lo tanto, estamos en ese proceso de construcción de la oferta electoral, para después ponerla a consideración de todos los bolivianos.

4. ¿Puede resumir en 5 puntos la propuesta que tiene para el país?

Lo que sí puedo resumir en cinco puntos son los pilares fundamentales de este movimiento ciudadano, denominado Cambio 25. El primer pilar fundamental está relacionado con un cambio radical en la justicia. Nosotros planteamos una justicia independiente, que esté al servicio de todos los ciudadanos y que no esté cooptada por el Poder Ejecutivo, y que no esté al servicio del gobierno de turno. Por eso es que planteamos la modificación de leyes. Planteamos 30 años de cárcel sin derecho a indulto, con confiscación de bienes para todos los administradores de justicia que saquen fallos al margen de la Constitución y de las leyes.

También planteamos que el funcionario público, al momento de asumir el cargo, deje en garantía todos sus bienes, como una muestra de que se va a trabajar con transparencia y total idoneidad.

El segundo pilar fundamental está relacionado con el cambio del modelo. Este modelo económico social comunitario productivo fue un fracaso, fue un engaño, fue una estafa para los bolivianos. Por lo tanto, planteamos un modelo integrador, un modelo emprendedor, un modelo con mayor libertad económica, donde tengamos seguridad jurídica y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El tercer pilar fundamental está relacionado con el achicamiento del Estado, el achicamiento de la burocracia. El déficit fiscal refleja, justamente, que los gastos están por arriba de los ingresos. Entonces, nosotros hemos planteado el cierre de seis ministerios y vamos a crear un ministerio de emprendimiento, con un fondo para otorgar capital semilla, de manera directa, a todos los emprendedores. Es decir, es el punto de partida para crear oportunidades para todos los bolivianos.

El cuarto pilar fundamental está relacionado con el nuevo relacionamiento que debe tener Bolivia con el mundo. No podemos hacer negocios solamente con Cuba, con Venezuela, con Irán. La gente no come ideología, la gente no come ni de la izquierda, ni de la derecha. La gente quiere trabajo. Por lo tanto, Bolivia debe tener un nuevo relacionamiento con el mundo, eso implica restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países.

Y el último pilar fundamental de nuestra propuesta está relacionado con la Bolivia autonómica. En este momento, todas las competencias están centralizadas en un gobierno centralista y las regiones no tienen la posibilidad de poder definir su futuro, porque hay un burócrata desde el Palacio de Gobierno, o desde los ministerios, que dice qué es lo que se debe hacer en cada una de las regiones. Nosotros necesitamos profundizar las autonomías. Por eso planteamos una Bolivia autonómica, donde se transfieran las competencias que en este momento están centralizadas en el poder central hacia las regiones, hacia los departamentos, para que sean ellos, en base a sus prioridades, quienes definan su futuro.

Esos son los cinco pilares fundamentales de nuestra propuesta: Uno, justicia; dos, cambio de modelo; tres, creación del Ministerio de Emprendimiento; cuarto, nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo; y quinto, la Bolivia autonómica.

5. ¿Está más cerca del liberalismo o del socialismo?

Yo creo que ya inscribirse en la izquierda y la derecha es parte del pasado. En la época de la Guerra Fría, uno tenía que estar alineado o a la izquierda o a la derecha, y está claro que el pueblo en este momento quiere trabajo; es decir, la gente no piensa en los partidos políticos. Hay una clase de política totalmente desacreditada.

Es cierto que nosotros planteamos un modelo con libertad económica, un modelo con seguridad jurídica, un modelo emprendedor, un modelo integrador. Entonces, creo que en este momento la visión que nosotros tenemos no nos alinea ni a la izquierda ni a la derecha, porque los extremos, se ha demostrado durante todo estos tiempos, son malos. La gente quiere vivir en paz, quiere trabajar en paz y no está pensando en ideología.

6. ¿Cuál diría usted que es la fórmula para sacar al país de la difícil situación económica en la que se encuentra?

Primero, necesitamos un cambio en la conducción política de este país. El MAS quebró el país, el MAS quebró la economía. Por lo tanto, necesitamos un cambio en la vida política de este país, pero también eso viene aparejado con un cambio de modelo, con un modelo económico que tenga la posibilidad o la capacidad de crear oportunidades para todos.

Y aquí tenemos que ser sinceros: La solución a los problemas actuales, la grave crisis económica del país, los problemas estructurales que tiene el país, no se va a solucionar con este Gobierno. La solución a los problemas pasa, entonces, porque este Gobierno se vaya, obviamente en el marco de nuestra Constitución. Si el MAS sigue en el Gobierno la crisis económica se va a profundizar.

No hay solución a los problemas, ¿por qué? Porque en economía nosotros decimos que la confianza de los agentes económicos juega un papel fundamental en las políticas o medidas que el Gobierno pueda dictar; y como los agentes económicos -que somos los ciudadanos, el sector productivo, empresarios, emprendedores- perdieron la confianza en el Gobierno ninguna medida va a tener los resultados que el Gobierno espera.

7. ¿Por qué considera usted que es un mejor aspirante a la presidencia que los otros que están en carrera?

Primero, yo no formo parte de los políticos tradicionales. Segundo, soy el único actor político nuevo que tiene una propuesta seria, que tiene un equipo serio, con una nueva visión de país. El Bicentenario es una posibilidad para que Bolivia y los bolivianos empecemos a definir un nuevo rumbo, porque este camino trazado por el MAS ha sido un fracaso. Nos está dejando, como herencia, un país altamente endeudado, sin ninguna diversificación productiva; un país sin combustible, un país sin reservas, sin divisas. Por lo tanto, en estos momentos, los bolivianos están buscando que aparezca ese actor nuevo, con una propuesta seria, con un equipo serio y que tenga la capacidad de plantear, realmente, propuestas que enamoren a los bolivianos.

8. ¿Con qué sigla piensa presentarse a los comicios y cuál es la situación legal de esa sigla?

En este momento, por respeto a los representantes del partido político con el cual nosotros hemos hecho una alianza, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral recién hará conocer cuáles son los partidos habilitados el 10 de septiembre, o por ahí de repente el 15. No sé cuándo, pero todos los partidos políticos tienen hasta el 10 de septiembre para regularizar su situación. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad, en este momento, hacer conocer, porque de repente el mismo Gobierno va a ejercer alguna coerción para que ese partido político no pueda ser habilitado en la lista que el Tribunal Supremo Electoral haga conocer a todos los bolivianos.

9. ¿Con qué respaldo de militancia cuenta la fuerza que lidera?

Cambio 25 es un movimiento ciudadano. Nosotros tenemos una estructura horizontal. Cambio 25 es un movimiento ciudadano que no necesariamente está inscrito en la izquierda ni en la derecha. Nosotros consideramos, pero además hacemos una lectura de las diferentes encuestas que hemos hecho. El 70% de los bolivianos no creen en los políticos tradicionales, no quieren militar en ningún partido político. Por lo tanto, este movimiento ciudadano es un movimiento del pueblo, de aquel ciudadano que quiere una Bolivia diferente y que está dispuesto a contribuir para estructurar una nueva opción para los bolivianos; y es por eso que nosotros consideramos y aspiramos a convertirnos en la única opción viable para el 2025. Van a ver otras opciones, pero la única opción seria, viable es este movimiento ciudadano Cambio 25.

10. ¿Cuál es la estructura que tiene la fuerza?

En este momento, tenemos estructura, equipos en todos los departamentos y en ciudades intermedias.

11. ¿La fuerza que lidera nace con el objetivo de llegar a la presidencia con la sigla o formar parte de una alianza?

Nosotros hemos decidido conformar una alianza. Y, obviamente, de acuerdo a las tendencias que se están dando en este momento, Cambio 25 se está consolidando como la única alternativa viable para el 2025. Vamos a llegar a la presidencia.

12. ¿De dónde tiene el sustento económico?

Es una muy buena pregunta. Cuando nosotros visitamos los departamentos o algunas ciudades intermedias, nosotros le decimos fíjense que en este momento la forma de hacer política ha cambiado sustancialmente a la vieja política. Seguramente, los viejos políticos, aquellos que el pueblo conoce y que hace 30 años han monopolizado la política, están desesperados por prebendalizar al electorado, por hacer regalos, vemos por ahí un jefe de un partido político, creando fundaciones, regalando cocinas… Esa vieja práctica, esa es la política que no le sirve al ciudadano. La política de la prebenda es rechazada por el ciudadano. Si bien asisten, participan en esos eventos, pero nosotros no estamos en esa lógica.

Nosotros, evidentemente, estamos buscando el apoyo, pero es el centavo contra el millón. Estamos aportando con lo que tienen los ciudadanos. Son los mismos ciudadanos, en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones, quienes se organizan y van apoyando para que este movimiento ciudadano siga creciendo.

No tenemos un padrino, no queremos hipotecar nuestra voz, no queremos hipotecar nada. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe dinero de los empresarios está obligado a trabajar para los empresarios; o si uno recibe dinero de alguna organización política está condicionado para hacer lo que ellas quieren. Entonces, este movimiento ciudadano, totalmente libre. Cada uno aporta con lo que pueda aportar.