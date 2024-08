Vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre la crisis en Venezuela: «Yo no sé quién ganó, porque no estoy en ese país»

La también ministra de Igualdad y Equidad afirmó que en el país vecino se debe presentar una “discusión interna”





La vicepresidenta expuso su posición sobre la situación democrático en el país vecino – crédito Reuters

Las elecciones presidenciales en Venezuela, que se llevaron a cabo el domingo 28 de junio de 2024, se volvieron el centro de la conversación en muchos países que cuestionan la supuesta victoria de Nicolás Maduro.

A través de cartas abiertas, declaraciones oficiales y pronunciamientos públicos en medios de comunicación, líderes de opinión, funcionarios y servidores públicos se han manifestado para expresar su descontento con los resultados que, a la luz de ellos, respaldados por organismos de observación, ven un fraude electoral de gran magnitud, frente a la oposición de Edmundo González y María Corina Machado.

En una entrevista que los periodistas de la W Radio le hicieron la vicepresidenta Francia Márquez, la también jefa de la cartera de Igualdad y Equidad decidió expresar su posición y análisis al respecto, ya que no se había manifestado públicamente sobre la situación que llevó a una crisis en el país vecino.

Ante la pregunta de “para usted, ¿quién ganó en Venezuela?”, expresó que no se puede “meter en esa discusión”, a razón de que “yo no sé quién ganó porque no estoy en ese país”.

También dijo que respetaba “la decisión de los pueblos”. Por eso, en cuanto a las serias diferencias que se han hecho notar con los resultados de las urnas, la funcionaria indicó que cree que “Venezuela internamente tiene que hacer una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes, sobre todo priorizando el bienestar de los venezolanos”.

De esa manera relató la situación de violencia histórica en Colombia, con especial énfasis en el departamento del Cauca, para destacar una similutud con los hechos agresivos que se han desplegado en aquel país.

“Yo lo único que deseo es lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano que está sufriendo, porque al final en las peleas, entre los políticos se dan arriba, pero esos no son los que sufren las consecuencias. Quienes sufren las consecuencias es la gente de a pie, es la gente más vulnerable”, dice Francia Márquez.

