Víctor Muriel toma la cima del Grupo B en la Liga Nacional

Igualó en puntaje con Fantasmas, pero es primero por su mejor diferencia de gol. Córdova sigue con puntaje perfecto en el Grupo A

Fuente: Futsal Bolivia

El club cochabambino Víctor Muriel se convirtió en nuevo líder del Grupo B de la Liga Nacional de Futsal tras la sexta jornada, mientras que el potosino Córdova sigue como único equipo puntero e invicto del torneo y del Grupo A.

El certamen está muy cerca de ingresar a la mitad de partidos de la fase de grupos. Entre jueves y sábado se disputaron los encuentros de la sexta fecha.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Víctor Muriel llegó a los 13 puntos e igualó al orureño Fantasmas Morales Moralitos, pero se adueñó de la primera casilla gracias a su mejor diferencia de gol (+21 contra +9).

Grupo B

Los cochabambinos escalaron a la cima gracias a la goleada que le propinaron en condición de visitante a Antofagasta en el coliseo Jorge Revilla Aldana de Sucre (1-8).

Los capitalinos bajaron al último lugar de su serie con solo tres unidades.

Fantasmas, vigente bicampeón de la Liga Nacional, perdió con el paceño Wolf Sport en el Julio Borelli Viterito (6-5).

El representativo de La Paz llegó a los nueve puntos.

El paceño Adutoys ganó en condición de visitante sobre el orureño Morales Moralitos en el Palacio de los Deportes (2-6) y con ello ascendió al tercer lugar con 10 puntos. Su rival se quedó con tres.

Mientras que Lizondo Singapur de Sucre venció a Proyecto Redag de El Alto (4-3). Los capitalinos tienen siete unidades y los alteños, seis.

Grupo A

No hay quien pare a Córdova, que sumó su quinta victoria al hilo al derrotar a domicilio al tarijeño Nantes (3-7) en Los Chapacos.

Los potosinos llegaron a los 15 puntos para ser únicos líderes de su serie, mientras que los tarijeños se quedaron con cuatro.

El cruceño CRE escaló al segundo puesto con nueve unidades gracias a su victoria sobre el yacuibeño Petrolero en el Jhon Píctor Blanco (3-1). Los chapacos tienen ocho.

San Martín de Porres, de Tarija, venció por 9-2 al potosino Concepción en Los Chapacos y con ello es tercero con ocho puntos. El cuadro de la Villa Imperial se quedó con seis.

Deportivo Amistad de Bermejo ganó en un apretado encuentro al yacuibeño La Prensa (7-5). Con ello tiene ocho puntos y su rival es colero con cuatro.

Lo que viene

La séptima jornada se disputará desde el jueves 29 hasta el sábado 31 de agosto. En el primer día jugarán por el Grupo A, La Prensa vs. San Martín (19.30, en el Margoth Quevedo); el viernes 30, Petrolero vs. Nantes (19.30, Margoth Quevedo) y CRE vs. Concepción (19.30, Jhon Píctor Blanco); mientras que el sábado 31, Córdova vs. Deportivo Amistad (19.30, Ciudad de Potosí).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 29, Víctor Muriel vs. Fantasmas Morales Moralitos (21.10, Evo Morales); el viernes 30, Adutoys vs. Antofagasta (21.10, Julio Borelli Viterito) y Morales Moralitos vs. Lizondo Singapur (21.10, Palacio de los Deportes); en tanto que el sábado 31, Proyecto Redag vs. Wolf Sport (21.10, Héroes de Octubre).