Vladimir Putin vacía la frontera para tratar de contener la incursión de Ucrania en las regiones de Kursk y Belgorod

Fuente: infobae.com

Dos regiones rusas fronterizas con Ucrania ordenaron más evacuaciones el lunes, mientras Moscú luchaba por contener una ofensiva sin precedentes en su territorio.

Ucrania envió tropas a Rusia la semana pasada en su mayor operación transfronteriza desde que Moscú lanzó su invasión en febrero de 2022. La incursión supuso el mayor ataque en su suelo desde la Segunda Guerra Mundial, avergonzando al presidente Vladimir Putin y constituyendo un hito en las hostilidades. También es la primera vez que el ejército ucraniano encabeza una incursión y no los combatientes rusos proucranianos.

Las autoridades de la región de Kursk anunciaron que ampliaban su zona de evacuación para incluir el distrito de Belovsky, donde viven unas 14.000 personas. La vecina región de Belgorod comunicó que evacuaba su distrito fronterizo de Krasnoyaruzhsky.

“Por la salud y la seguridad de nuestra población, estamos empezando a trasladar a la gente que vive en Krasnoyaruzhsky a lugares más seguros”, dijo en Telegram el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

El asalto a Kursk ya había provocado el desalojo de 76.000 personas.

Un alto funcionario ucraniano dijo a AFP durante el fin de semana que la operación tenía como objetivo estirar las tropas rusas y desestabilizar el país después de meses de lentos avances rusos a través de la línea del frente.

El asalto pareció tomar desprevenido al Kremlin. El ejército ruso envió tropas de reserva, tanques, aviación, artillería y aviones no tripulados en un intento de sofocarlo.

Pero el ejército admitió el domingo que Ucrania había penetrado hasta 30 kilómetros en territorio ruso en algunos puntos.

Las fuerzas ucranianas entraron rápidamente en la ciudad de Sudzha, a unos 10 kilómetros de la frontera, tras lanzar el ataque. Al parecer, siguen controlando la parte occidental de la ciudad, donde se encuentra una importante estación de tránsito de gas natural.

En las redes sociales de Ucrania aparecieron videos que muestran a soldados ucranianos plantando banderas ucranianas en varias localidades de Kursk, incluida una oficina del gigante ruso del gas Gazprom y la aldea de Guevo.

En una reunión informativa, el Ministerio de Defensa dijo que había “frustrado los intentos” de las fuerzas ucranianas de “penetrar profundamente en territorio ruso” utilizando vehículos blindados.

Pero dijo que algunas fuerzas estaban cerca de las aldeas de Tolpino y Obshchy Kolodez, a unos 25 kilómetros y 30 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Un responsable de seguridad ucraniano declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, que “el objetivo es estirar las posiciones del enemigo, infligirle el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia, que es incapaz de proteger su propia frontera”.

El funcionario ucraniano dijo que miles de tropas ucranianas participaban en la operación.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el lunes que sus sistemas de defensa antiaérea habían destruido 18 drones ucranianos, 11 de ellos sobre la región de Kursk.

Críticas al ejército ruso

El avance ha asestado un duro golpe a los esfuerzos de Putin por fingir que la vida en Rusia no se ha visto afectada en gran medida por la guerra. La propaganda estatal ha tratado de restar importancia al ataque, haciendo hincapié en los esfuerzos de las autoridades para ayudar a los residentes de la región y tratando de desviar la atención de la incapacidad del ejército para prepararse para el ataque y repelerlo rápidamente.

Los residentes de Kursk grabaron vídeos lamentando haber tenido que huir de la zona fronteriza, dejando atrás sus pertenencias, y suplicando ayuda a Putin. Pero los medios de comunicación rusos, controlados por el Estado, silenciaron cualquier expresión de descontento. Otros videos mostraron la impactante cantidad de bajas rusas por la incursión ucraniana.

El general retirado Andrei Gurulev, miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, criticó a los militares por no proteger adecuadamente la frontera. Señaló que, aunque el ejército ha instalado campos de minas en la región fronteriza, no ha desplegado tropas suficientes para bloquear las incursiones enemigas.

“Lamentablemente, el grupo de fuerzas que protegía la frontera no contaba con sus propios activos de inteligencia”, dijo en su canal de la aplicación de mensajería. “A nadie le gusta ver la verdad en los informes, todo el mundo sólo quiere oír que todo va bien”.

El gobernador regional de Kursk, Alexei Smirnov, admitió el domingo que la situación era “difícil”.

“El Estado no se preocupa por nosotros”

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia dijo el domingo que más de 44.000 residentes en la región de Kursk han solicitado ayuda financiera, informó la agencia de noticias TASS.

En un centro de ayuda de Moscú, la comadrona Daria Chistopolskaya, de 28 años, se mostró crítica con la respuesta.

“Creo que el Estado no se preocupa lo suficiente por estas personas, y que la gente debería ayudarse entre sí en este tipo de situaciones”, declaró a la AFP.

El operador ferroviario ruso organizó trenes de emergencia desde Kursk a Moscú, a unos 450 kilómetros de distancia, para los huidos.

“Da miedo tener helicópteros sobrevolando tu cabeza todo el tiempo”, dijo Marina, negándose a dar su apellido, que llegó en tren a Moscú el domingo. “Cuando fue posible salir, salí”.

Al otro lado de la frontera, en la región ucraniana de Sumy, los periodistas de la AFP vieron el domingo decenas de vehículos blindados pintados con un triángulo blanco, la insignia utilizada al parecer para identificar el material militar ucraniano desplegado en el ataque.

“Va a ser una batalla dura”

Los analistas creen que Kiev puede haber lanzado el asalto para tratar de aliviar la presión sobre sus tropas en otras partes de la línea del frente.

Pasi Paroinen, analista de la agencia de inteligencia de fuentes abiertas Black Bird Group, con sede en Finlandia, que supervisa la guerra, dijo que es probable que la fase más dura de la incursión ucraniana comience ahora, cuando las reservas rusas entren en juego.

Dijo que “si los ucranianos van a avanzar más desde donde están ahora, va a ser una batalla dura, a diferencia de los momentos iniciales de esta ofensiva”.

El avance ucraniano en territorio ruso “está desafiando los supuestos operativos y estratégicos” de las fuerzas del Kremlin, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Podría obligar a Rusia a desplegar más activos militares en la larga frontera entre los dos países, dijo el think tank con sede en Washington en una evaluación a última hora del domingo.

La operación de Ucrania en Kursk ha permitido a las fuerzas ucranianas hacerse con la iniciativa del campo de batalla en una zona de la línea del frente y disputar a Rusia la iniciativa en todo el teatro de operaciones. (Institute for the Study of War/@TheStudyofWar)