Wix ha lanzado una nueva funcionalidad que promete revolucionar la forma en que se crean los blogs en la web: una herramienta de generación de contenido con inteligencia artificial (IA). Este avance permite a los usuarios generar post completos optimizados para SEO, incluyendo el texto y las imágenes, con solo unos clics. Esta innovación está disponible para todos los usuarios de habla inglesa de la plataforma. Pero, ¿es realmente un avance o simplemente otro paso hacia una internet llena de contenido superficial?

¿Qué ofrece esta herramienta?

La nueva herramienta de Wix permite crear borradores y esquemas de blog que los escritores pueden usar como base para sus publicaciones. Según Einat Halperin, gerente del blog de Wix, los sitios con blogs generan un 86% más de tráfico orgánico comparado con los que no los tienen. Este dato subraya la importancia de tener contenido actualizado y relevante en cualquier sitio web. La herramienta no solo sugiere temas basados en publicaciones anteriores, sino que también puede generar contenido sobre productos, eventos o servicios específicos de manera automática. Y si te preocupa la parte visual, la IA de Wix también puede crear imágenes basadas en descripciones y estilos proporcionados por el usuario.

Sin embargo, esta facilidad para crear contenido plantea una cuestión importante: ¿Estamos llenando la web de «basura SEO»? La frase no es mía, sino de varios críticos que temen que esta tecnología acabe inundando la red con contenido de baja calidad, creado únicamente para manipular los algoritmos de búsqueda de Google. ¿Quién no ha tropezado alguna vez con un artículo lleno de palabras clave, pero sin sustancia?

¿Beneficio o amenaza para los creadores?

En WWWhatsnew.com, hemos seguido de cerca la evolución de herramientas como esta. Como experto en tecnología, entiendo el atractivo de automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la redacción de textos optimizados para motores de búsqueda. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme: ¿Qué pasa con el contenido auténtico y valioso? Los lectores no buscan solo información, buscan perspectivas únicas y opiniones fundamentadas. En mi opinión, aunque esta herramienta puede ser un gran aliado para pequeños negocios o blogs personales que no pueden permitirse un equipo de redacción, depende del usuario asegurarse de que el contenido generado mantenga una calidad y autenticidad adecuadas.

Implicaciones para el futuro de la web

Algunos podrían pensar que este es un avance positivo, especialmente para aquellos sin habilidades de escritura. Pero, ¿realmente queremos un internet dominado por contenido generado por máquinas? Yo creo que, si bien la tecnología puede ayudar a mejorar ciertos aspectos, no debería reemplazar el toque humano. ¿Qué opinas? ¿Preferirías leer un artículo escrito por una persona o uno creado por una IA? No es que una cosa sea mejor que la otra, pero es una pregunta que vale la pena hacerse.

Un aspecto interesante de esta tecnología es su capacidad para integrar contenido con otras herramientas de Wix, como el envío de correos promocionales o la vinculación de contenido con planes de precios. Esto puede ser especialmente útil para negocios que buscan una solución todo en uno para su estrategia de marketing digital. Pero de nuevo, la clave está en cómo se usa la herramienta y para qué propósitos.