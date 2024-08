Ya se aprobaron en Estados Unidos las nuevas vacunas contra el coronavirus: esto es lo que se debe saber

Las inmunizaciones recién autorizadas se diseñaron para atacar la cepa KP.2, responsable de la mayoría de los casos recientes de infección de Covid-19.

La FDA aprobó nuevas vacunas de ARNm contra el coronavirus, disponibles en una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuente: Infobae

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó nuevas vacunas de ARNm contra el coronavirus el jueves, allanando el camino para que las vacunas fabricadas por Pfizer-BioNTech y Moderna comiencen a llegar a las estanterías de las farmacias y consultorios médicos en una semana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Funcionarios de salud recomiendan la vacunación anual contra el coronavirus, similar a las vacunas contra la gripe que se administran cada año. Se recomienda que todos, desde los 6 meses de edad, reciban una nueva vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La FDA aún no ha aprobado una vacuna actualizada de Novavax, que utiliza un método de desarrollo de vacunas más convencional pero ha enfrentado desafíos financieros.

Nuestra comprensión científica de las vacunas contra el coronavirus ha evolucionado desde que debutaron a finales de 2020. Aquí está lo que hay que saber sobre las nuevas vacunas.

¿Por qué hay nuevas vacunas?

El coronavirus sigue evolucionando para superar nuestras defensas inmunitarias, y el escudo ofrecido por las vacunas se debilita con el tiempo. Es por eso que los funcionarios de salud federales quieren que las personas reciban una vacuna anual actualizada contra el coronavirus diseñada para atacar las últimas variantes. Las aprueban para su lanzamiento a finales del verano o principios del otoño, coincidiendo con las vacunas contra la gripe a las que los estadounidenses ya están acostumbrados.

La tecnología de vacunación subyacente y el proceso de fabricación son los mismos, pero los componentes cambian para tener en cuenta cómo se transforma el virus. Las nuevas vacunas apuntan a la variante KP.2 porque la mayoría de los casos recientes de covid son causados por esa cepa o cepas estrechamente relacionadas.

El covid es menos peligroso en general que al inicio de la pandemia porque nuestros cuerpos se han acostumbrado a combatir el virus y casi todos tienen algún grado de inmunidad por recibir vacunas o enfermarse. Una nueva inyección está destinada a fortalecer las defensas existentes.

“Es una oportunidad para mitigar o reducir ese riesgo aún más en lugar de simplemente confiar en lo que sucedió en el pasado”, dijo Robert Hopkins Jr., director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas y médico en Arkansas.

Salud recomienda vacunación anual contra el covid-19 para mayores de 6 meses. (Imagen ilustrativa Infobae) Salud recomienda vacunación anual contra el covid-19 para mayores de 6 meses. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Quién necesita una nueva vacuna contra el coronavirus?

Estados Unidos difiere de otros países al recomendar una vacuna actualizada contra el coronavirus para todos, excepto los lactantes jóvenes, en lugar de solo para aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave, como mayores de 65 años y personas con inmunodeficiencias moderadas a graves o con condiciones médicas serias.

Los funcionarios de salud rechazaron una recomendación más específica, algunos argumentando que es más fácil decirle a todos que se vacunen en lugar de intentar definir qué hace que una persona sea de alto riesgo. La mayoría de los estadounidenses tienen un factor de riesgo para el covid grave, como tener sobrepeso o diabetes.

Los críticos de este enfoque, incluido Paul A. Offit, pediatra y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, preocupan que se reste urgencia a la vacunación de las personas vulnerables que tienen más dificultad para generar una respuesta inmune al coronavirus.

Las nuevas vacunas apuntan a la variante KP.2, la más común en los casos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae) Las nuevas vacunas apuntan a la variante KP.2, la más común en los casos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las vacunas previenen la infección?

Es probable que ya sepas que las personas vacunadas pueden seguir contrayendo covid. Pero las inyecciones ofrecen cierta protección contra la infección, aunque no del tipo de protección infalible que se obtiene con vacunas altamente efectivas para otras enfermedades como el sarampión.

La vacuna 2023-2024 proporcionó un aumento del 54 por ciento en la protección contra infecciones sintomáticas de covid, según un estudio de los CDC en personas que se hicieron la prueba del coronavirus en farmacias durante los primeros cuatro meses después del lanzamiento de la vacuna de ese año.

“Las personas que se vacunan tienen menos probabilidades de infectarse en primer lugar”, dijo David J. Topham, director del Instituto de Inmunología Traslacional y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Rochester. “Nos encantaría que las vacunas fueran perfectas, pero la Madre Naturaleza es bastante inteligente”.

Una vacuna nasal podría ser más efectiva para detener las infecciones de golpe al aumentar la inmunidad donde estas se establecen, y una se está estudiando en un ensayo patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud.

Si realmente quieres evitar el covid, no te confíes solo en la vacuna y toma otras precauciones como usar mascarilla o evitar aglomeraciones. Pero si quieres continuar con tu vida de manera normal, una nueva vacuna reduce tu riesgo de contraer covid, al menos a corto plazo.

La vacuna de Novavax aún espera aprobación por parte de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae) La vacuna de Novavax aún espera aprobación por parte de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las vacunas ayudan a prevenir la transmisión?

Tal vez recuerdes de las primeras coberturas sobre las vacunas contra el coronavirus que no estaba claro si las inyecciones evitarían la transmisión. Ahora, los científicos dicen que la respuesta es sí, incluso cuando las personas vacunadas se enferman.

Eso se debe a que la vacuna crea anticuerpos que reducen la cantidad de virus que ingresa a tus células, limitando cuánto puede replicarse el virus y hacerte más enfermo. Cuando la vacunación evita síntomas como tos y estornudos, las personas expulsan menos gotas respiratorias que transportan el virus. Cuando reduce la carga viral en una persona infectada, la gente se vuelve menos contagiosa.

Es por eso que Peter Hotez, médico y codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, dijo que se siente más cómodo en conferencias médicas concurridas donde los asistentes probablemente estén al día con sus vacunas que en un aeropuerto abarrotado.

“Al tener tantas personas vacunadas, se disminuye el número de días que estás eliminando virus si tienes una infección de avance, y se reduce la cantidad de virus que estás expulsando”, dijo Hotez.

Las inyecciones ofrecen un 54% de protección contra infecciones sintomáticas, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae) Las inyecciones ofrecen un 54% de protección contra infecciones sintomáticas, según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto dura la protección de la vacuna?

Los datos de los CDC muestran que la efectividad de la vacuna 2023-2024 contra visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones disminuyó drásticamente más de cuatro meses después de recibirla. Pero el riesgo de hospitalización sigue siendo bajo para la mayoría de las personas, lo que dificultó a los CDC comparar los resultados de las personas que recibieron una inyección actualizada con aquellos que no la recibieron.

Los CDC suelen recomendar una segunda dosis para aquellos con mayor riesgo, en lugar de para todos.

Las vacunas crean anticuerpos que atacan la proteína espiga de un virus que ingresa a una célula, pero la proteína espiga suele evolucionar para vencerlos o evitar su detección. Otros elementos de la respuesta inmunitaria, como las células T asesinas, son más duraderos y reconocen las partes adicionales del virus que no están mutando.

“Una vez que el virus entra, pueden matar células infectadas”, dijo Topham. “Pueden ralentizar la infección. Pueden evitar que se propague por todo el cuerpo. Acortan tu enfermedad”.

Las vacunas contra el covid-19 y la gripe pueden administrarse juntas según autoridades de salud. (Imagen ilustrativa Infobae) Las vacunas contra el covid-19 y la gripe pueden administrarse juntas según autoridades de salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Las vacunas previenen el covid prolongado?

Si bien la amenaza de una enfermedad respiratoria grave aguda por covid ha disminuido, los síntomas persistentes que crean una condición conocida como covid prolongado siguen siendo una preocupación para las personas que desarrollan casos leves. Los CDC dicen que la vacunación es la “mejor herramienta disponible” para reducir el riesgo de covid prolongado en niños y adultos. El mecanismo exacto no está claro, pero los expertos teorizan que las vacunas ayudan al reducir la severidad de la enfermedad, que es un factor de riesgo importante para el covid prolongado.

¿Cuándo es el mejor momento para recibir una nueva vacuna contra el coronavirus?

Depende de tus circunstancias, incluidos los factores de riesgo para enfermedades graves, cuándo fuiste infectado o vacunado por última vez y los planes para los próximos meses, y es mejor hablar de estos temas con un médico.

Si estás en alto riesgo y no te has vacunado o infectado recientemente, es posible que desees recibir una inyección lo antes posible mientras los casos siguen siendo altos. La ola de verano ha mostrado signos de alcanzar su punto máximo, pero los casos aún pueden ser elevados y tardar semanas en volver a niveles bajos. Es difícil predecir cuándo comenzará una ola de invierno.

Si tu prioridad es evitar enfermarte antes de las fiestas o un evento importante como unas vacaciones internacionales, podrías programar tu vacuna para recibirla un mes antes del evento para aumentar tu protección contra la infección.

Los funcionarios de salud aún no han aconsejado cuánto tiempo esperar para recibir una nueva vacuna si fuiste infectado o recibiste una inyección este verano, pero por lo general la orientación es entre dos y cuatro meses.

Manisha Juthani, comisionada de salud pública de Connecticut, dijo que las personas que recientemente tuvieron covid podrían programar su próxima vacuna varias semanas antes de una festividad cuando estarán expuestas a mucha gente, ya sea Halloween, Acción de Gracias o celebraciones de fin de año.

Estados Unidos aconseja la nueva vacuna para todos, excepto lactantes jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae) Estados Unidos aconseja la nueva vacuna para todos, excepto lactantes jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde encuentro vacunas?

Las vacunas contra el coronavirus se venden como un producto comercial y ya no son compradas y distribuidas gratis por el gobierno federal. Eso significa que no serán tan accesibles como antes, pero no deberían ser demasiado difíciles de encontrar.

Aunque las principales cadenas de farmacias deberían tener vacunas contra el coronavirus, la disponibilidad en consultorios médicos podría tardar más. Encontrar inyecciones para bebés y niños pequeños podría ser más difícil porque muchas farmacias no las administran y no todos los consultorios de pediatras las tendrán debido a la baja demanda y el espacio de almacenamiento limitado.

Se supone que las vacunas actualizadas contra el coronavirus tendrán una vida útil más larga este año, lo que alivia las presiones financieras de tenerlas en stock.

Los CDC planean relanzar su localizador de vacunas cuando las nuevas vacunas estén ampliamente disponibles, y servicios similares son ofrecidos por Moderna y Pfizer.

¿Las vacunas contra el coronavirus son gratuitas?

La mayoría de los planes de seguros están obligados a cubrir las vacunas recomendadas bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, pero algunos pueden no cubrir las inyecciones administradas por proveedores fuera de la red. Los funcionarios dicen que los errores de codificación de facturación y la falta de actualización de sistemas que llevaron a cargos incorrectos el año pasado deberían estar mayormente resueltos, pero si aún te están cobrando por las vacunas, tú o tu proveedor deben contactar a tu compañía de seguros o apelar al organismo que regula tu plan.

El Programa de Acceso Puente federal, que proporcionó vacunas gratuitas contra el coronavirus a personas sin seguro de salud, termina este mes. Las personas podrían encontrar otra asistencia a través de centros de salud calificados a nivel federal, departamentos de salud locales o organizaciones sin fines de lucro.

Las vacunas reducen la transmisión al disminuir la carga viral en personas infectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae) Las vacunas reducen la transmisión al disminuir la carga viral en personas infectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedes recibir tu vacuna contra el covid y la gripe juntas?

Los funcionarios de salud pública recomiendan recibir las vacunas contra el covid y la gripe en la misma visita como una forma de aumentar las tasas de vacunación y dicen que no se han identificado efectos secundarios graves asociados con la coadministración de las vacunas.

Pero si eres alguien que recibirá ambas vacunas de todas formas, podría ser beneficioso espaciarlas. Las vacunas contra la gripe se administran mejor en septiembre u octubre, por lo que podría tener sentido recibir primero la vacuna contra la gripe y luego la vacuna contra el coronavirus.

Los fabricantes de vacunas contra el coronavirus están trabajando en vacunas combinadas contra la gripe y el coronavirus para proteger contra ambos virus con una sola inyección. Moderna informó resultados prometedores de ensayos que la mantienen en camino de salir al mercado tan pronto como en otoño de 2025. Pfizer-BioNTech informó resultados mixtos de sus ensayos, un revés.

(c) 2024 , The Washington Post