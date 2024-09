4 muertos y 11 heridos tras explosión de un vehículo en Israel

De acuerdo con medios locales, no se ha encontrado indicio alguno de que la explosión hubiera sido provocada por una bomba colocada en el vehículo.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Al menos cuatro personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves debido a la explosión de un automóvil en la ciudad israelí de Ramla, recoge The Times of Israel.

De acuerdo con el Magen Daviv Adom, el servicio nacional de emergencia y asistencia médica, los afectados fueron trasladados a centros médicos para recibir la atención necesaria en cuestión de tratamiento de heridas. Entre ellos se encuentran cuatro personas en estado crítico, todos menores de edad, incluidos un bebé de dos meses y una niña de 5 años.

Hasta el momento, se estima que cuatro personas fallecieron por la gravedad de sus heridas, mientras que otras todavía están siendo atendidas.

פיצוץ רכב ברמלה: 5 עוברי אורח נפצעו, חנויות עולות באש

יממה לאחר ששני בני אדם נרצחו, רמלה שוב בוערת: פיצוץ עז אירע ליד השוק, 5 עוברי אורח נפגעו קל עד בינוני. הרקע ככל הנראה פלילי pic.twitter.com/wRURCm53yH => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) September 12, 2024

A su vez, la Policía informó que escuadrones de bombas se encuentran en el lugar para examinar los restos del vehículo y asegurarse de que no represente ningún riesgo adicional para la población. De acuerdo con medios locales, no se ha encontrado indicio alguno de que la explosión hubiera sido provocada por una bomba colocada en el vehículo y, en consecuencia, la Policía está investigando otras líneas, incluida la posibilidad de que una granada o un cóctel molotov hubiera sido arrojado al coche para desatar el encendido.