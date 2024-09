5 claves sobre el presunto intento de asesinato contra Donald Trump en uno de sus campos de golf

Las fuerzas del orden dijeron que el hombre que apuntó con el rifle y fue arrestado es Ryan Wesley Routh. Qué dijo el ex presidente y candidato republicano, las reacciones del mundo político norteamericano y cómo sigue la campaña.

El expresidente estadounidense Donald Trump durante una rueda de prensa en el Trump National Golf Club de Los Ángeles, en Rancho Palos Verdes (Eric Thayer/Bloomberg)





El ex presidente Donald Trump se encuentra a salvo tras lo que, según el FBI, “parece ser un intento de asesinato” mientras jugaba al golf, dos meses después de otro atentado contra su vida en un mitin en Pensilvania.

Las autoridades locales dijeron que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos que protegían a Trump dispararon contra un hombre que apuntaba con un rifle tipo AK con mira telescópica mientras Trump jugaba en uno de sus campos de golf de Florida, en West Palm Beach.

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre lo que le ocurrió el domingo al candidato presidencial republicano.

¿Quién es el sospechoso?

Ryan Wesley Routh, el hombre identificado como principal sospechoso (REUTERS/Valentyn Ogirenko/archivo)

Las fuerzas del orden dijeron que el hombre que apuntó con el rifle y fue arrestado es Ryan Wesley Routh. Los funcionarios identificaron al sospechoso a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la investigación en curso.

Los registros muestran que Routh, de 58 años, vivió en Carolina del Norte la mayor parte de su vida antes de mudarse en 2018 a Kaaawa, Hawái, donde él y su hijo operaban una empresa que construía cobertizos, según una versión archivada de la página web del negocio.

Routh publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre la guerra en Ucrania y tenía un sitio web en el que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para ir a Kiev a unirse a la lucha contra la invasión rusa. En junio de 2020, hizo un post en X dirigido al entonces presidente Trump para decir que ganaría la reelección si emitía una orden ejecutiva para que el Departamento de Justicia persiguiera la mala conducta policial. Ese año, también publicó en apoyo de la campaña presidencial demócrata de la entonces diputada por Hawái Tulsi Gabbard, que desde entonces ha abandonado el partido y apoyado a Trump.

Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones sugieren que se ha distanciado de Trump, y ha expresado su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

En julio, tras el atentado contra Trump en Pensilvania, Routh instó a Biden y Harris a visitar en el hospital a los heridos en el tiroteo y a asistir al funeral de un antiguo jefe de bomberos muerto en el mitin.

Un selfie sin fecha muestra a Ryan W. Routh (Redes sociales/vía REUTERS)

Los registros electorales muestran que se registró como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, votando más recientemente en persona durante las primarias del Partido Demócrata del estado en marzo de 2024. Los registros federales de financiamiento de campañas muestran que Routh hizo 19 pequeñas donaciones políticas por un total de USD 140 desde 2019 usando su dirección de Hawái a ActBlue, un comité de acción política que apoya a los candidatos demócratas.

Los registros muestran que mientras vivía en Greensboro, Carolina del Norte, Routh tuvo múltiples encontronazos con la policía. Fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, según los registros en línea del Departamento Correccional de Adultos de Carolina del Norte.

Los registros no proporcionan detalles sobre el caso. Pero un artículo del News & Record de 2002 afirma que un hombre con el mismo nombre fue detenido tras un enfrentamiento de tres horas con la policía. La nota dice que fue detenido durante un control de tráfico, puso su mano en un arma y se atrincheró dentro de un negocio de techado. Era el propietario de la empresa de tejados, según los registros de constitución del estado.

¿Cómo ocurrió?

Agentes de la ley trabajan en el perímetro del Trump International Golf Club, mientras el FBI investiga el intento de asesinato (REUTERS/Marco Bello)

Las autoridades locales dijeron que el pistolero estaba a unos 400 ó 500 metros de Trump y escondido entre los arbustos mientras el ex presidente jugaba una partida de golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, dijo que cuando la gente se mete en los arbustos alrededor del campo, “están más o menos fuera de la vista”. Bradshaw dijo que todo el campo de golf habría estado rodeado de fuerzas del orden si Trump fuera el presidente en ejercicio, pero como no lo es, “la seguridad se limita a las zonas que el Servicio Secreto considera posibles.”

El dispositivo de protección de Trump ha sido mayor que el de algunos de sus homólogos debido a su gran visibilidad y a su campaña para aspirar de nuevo a la Casa Blanca. Su seguridad fue reforzada días antes del intento de asesinato de julio en Pensilvania debido a una amenaza contra la vida de Trump por parte de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

¿Qué ha dicho Trump desde el atentado?

En un correo electrónico a sus partidarios, Trump dijo: “Hubo disparos en mis inmediaciones, pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que escucharan esto primero: ¡ESTOY SANO Y SALVO!”.

El mensaje de Trump a sus seguidores (Social Media/via REUTERS)

Su compañero de fórmula, JD Vance, y el senador estadounidense Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijeron que hablaron con Trump después del incidente, y ambos dijeron que estaba de “buen humor”.

A última hora del domingo, Trump publicó un mensaje en las redes sociales en el que daba las gracias al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por mantenerle a salvo, calificándoles de “valientes y dedicados patriotas”, y añadía que había sido “¡sin duda un día interesante!”.

El lunes iba a ser informado en persona por el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, sobre la investigación del intento de asesinato, según una persona familiarizada con el plan de la reunión informativa que no estaba autorizada a hablar públicamente.

El presentador de Fox News Sean Hannity, amigo íntimo del ex presidente, dijo que habló con Trump y su compañero de golf, Steve Witkoff. Le dijeron a Hannity que estaban en el quinto hoyo cuando oyeron un “pop pop, pop pop”. En cuestión de segundos, relató Witkoff, los agentes del Servicio Secreto “se abalanzaron sobre” Trump y “le cubrieron” para protegerle.

Momentos después, dijo Witkoff, un “carro rápido” con refuerzos de acero y otras protecciones pudo llevarse a Trump.

Hannity dijo que la reacción de Trump después de que esto ocurriera -y cuando estaba claro que todo el mundo, incluido Witkoff, estaba a salvo- fue bromear diciendo que estaba triste por no haber podido terminar el hoyo ya que “estaba empatado y tenía un putt para birdie”.

¿Qué dice la vicepresidenta Kamala Harris?

La vicepresidenta Kamala Harris (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Harris, oponente demócrata de Trump en las elecciones presidenciales, publicó en X que había sido informada sobre los informes de disparos.

“Me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

La Casa Blanca dijo que se mantendría informado al presidente Joe Biden y a Harris sobre la investigación. La Casa Blanca añadió que se sentía “aliviada” al saber que Trump está a salvo.

¿Y ahora qué?

Trump no ha anunciado ningún cambio en su agenda y tiene previsto hablar en directo en X el lunes por la noche desde su complejo de Mar-a-Lago para lanzar la plataforma de criptomonedas de sus hijos.

Mientras tanto, los líderes de un grupo de trabajo bipartidista del Congreso que investiga el intento de asesinato de Trump del 13 de julio dijeron que han solicitado una sesión informativa del Servicio Secreto.

“Estamos agradecidos de que el expresidente no resultara herido, pero seguimos profundamente preocupados por la violencia política y la condenamos en todas sus formas”, dijeron en un comunicado el representante Mike Kelly, republicano de Pensilvania, y el representante Jason Crow, demócrata de Colorado. Afirmaron que el grupo de trabajo compartirá información actualizada.

El representante Jared Moskowitz, demócrata de Florida que forma parte del grupo de trabajo, dijo que “buscará respuestas sobre lo ocurrido hoy y después”.