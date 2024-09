En el primer semestre del año, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) exportó energía eléctrica por un valor de $us 12 millones, más del doble que todo lo recaudado en 2023 por este concepto.

Según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las exportaciones en 2023 (entre marzo y diciembre) alcanzaron a $us 5,6 millones.

“¡Nuestra empresa pública ENDE Corporación exportó $us 12,0 millones de energía eléctrica a junio 2024, siendo más del doble que todo lo exportado en 2023!”, resalta una publicación en redes sociales.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), refieren que en enero de este año ENDE exportó electricidad por $us 0,6 millones; en febrero por $us 1,4 millones; en marzo y abril no hubo reporte de ventas. En mayo las ventas alcanzaron los $us 6,5 millones y en junio $us 3,5 millones.

Desde el 13 de marzo del año pasado, Bolivia comenzó a exportar energía eléctrica a Argentina, a través de la Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla, en 132 kilovoltios (kV), hecho que se convirtió en un hito histórico para el país, ya que nunca antes exportó electricidad.

La construcción de la línea de interconexión Bolivia-Argentina demandó una inversión de Bs 365,3 millones.

En 2022, ENDE informó que en los últimos años en el país se triplicó la generación de energía eléctrica, de 1.000 MW a 3.500 MW, de las cuales cerca de 1.600 MW cubren la demanda nacional y el restante son excedentes para la exportación.

Bolivia impulsa proyectos de interconexión eléctrica para la exportación de excedentes de este recurso a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú con el objetivo de apuntalar la integración energética en la región sudamericana.