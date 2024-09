Activista reprimido por la UTOP se defenderá en libertad porque la Policía no tiene pruebas en su contra

El activista por los derechos de los animales, Juan Giacoman, fue herido con 8 balines de goma. Los Policías no lo identificaron como autor de ningún delito. Foto: Ricardo Rodríguez.

Luego de sufrir ocho impactos de balines de goma que le dejaron heridas abiertas, estar retenido ilegalmente en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), y haberlo llevado a hospitales donde no lo atendieron, la Fiscalía determinó procesar en libertad al activista Juan Marcelo Giacoman Vargas, debido a que los policías no tenían pruebas en su contra.

“Se ha dictado una resolución por parte del Ministerio Público, en el caso del activista por el medio ambiente, Juan Giacoman Vargas, en la cual se determinó que será puesto ante la autoridad jurisdiccional, pero sin que se aplique ninguna medida cautelar. Esto debido a que efectivos policiales se han presentado a declarar y ante el interrogatorio se ha determinado identificar la participación delictiva de Juan Marcelo Giacoman”, explicó el abogado defensor, Ricardo Elías Rodríguez.

Momento en que Giacoman sale de dependencias de la Policía. Foto: Visión 360

Recordemos que Giacoman fue aprehendido el miércoles por la tarde en plaza Murillo. Él era parte de un grupo de 50 personas que marchó en protesta por la muerte de los animales a raíz de los incendios generados por chaqueos, cuyo humo ha oscurecido el cielo de las ciudades capitales por varias semanas.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Omar Zegada, justificó la aprehensión de Giacoman y dijo que sería procesado por deterioro de bienes del Estado, debido a que un vehículo policial había sido grafiteado.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Milena Reque, informó a Visión 360 que, ayer, logró visitar a Giacioman en celdas de la Felcc, donde recibió de voz del activista las denuncias sobre los abusos policiales cometidos en su contra, desde el uso excesivo de la fuerza, por el disparo de los balines y uso de agentes químicos, hasta la falta de atención médica a sus heridas.

“Vi al señor Giacoman en buen estado, sin embargo, en la espalda, donde le apuntaron de forma deliberada, tiene la marca de siete (ocho) balines, uno está con un tapón de Klinex (papel higiénico), porque si bien el coronel Zegada lo llevó a Juan Giacoman hasta el Hospital de Clínicas, (allí) no le han dado la medicación. Entonces, estas heridas abiertas se podrían infectar”, informó Reque.

Giacoman también hizo conocer a la diputada que luego de que los policías le dispararon, lo llevaron maniatado y lo retuvieron ilegalmente, por varias horas en el cuartel de la UTOP, ubicado en la calle Junín.

Declaraciones de policías señalan que el director de la UTOP, Raúl Oña, ordenó aprehender a Juan Giacoman. Foto: Visión 360.

Informe de la Defensoría

Un informe emitido por el delgado de la Defensoría del Pueblo, de La Paz, Francisco Rodríguez Mamani, ratifica las denuncias de Giacoman y detalla que, por medio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), verificó la situación de salud y de derechos del activista ambiental.

Rodríguez Mamani informó que, el miércoles, luego de conocer que Giacomaan fue detenido, se indagó sobre el lugar a donde los policías llevaron al activista, pero que les negaron información y esa noche les impidieron tomar contacto con la víctima.

“En ambas instituciones, UTOP y Felcc, informaron que no tenían a ninguna persona arrestada ni aprehendida que hubiese sido trasladada a dichas oficinas; sin embargo, hoy (ayer) por la mañana nuevamente nos constituimos con personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, evidenciando que el activista se encontraba en celdas de la Felcc y habría sido aprehendido a las 21.30 del 11 de septiembre, por la supuesta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, asimismo refirió que fue trasladado a diferentes centros hospitalarios donde no recibió ninguna atención médica como consecuencia de que no había personal médico disponible”, informó Rodríguez Mamani.

Para este viernes por la mañana está prevista la audiencia ante un juez cautelar, acto en el que la defensa del activista espera que se determine su libertad. Por el momento, no se ha informado sobre procesos que Giacoman podría asumir contra los policías responsables de varias vulneraciones de derechos humanos en su contra.

El martes, una marcha de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad afín al gobierno de Luis Arce ingresó a plaza Murillo, con demandas políticas y allí mantienen una vigilia con carpas en puertas de la antigua Asamblea Legislativa. La UTOP no ha realizado ningún tipo de acto represivo contra esta manifestación, al contrario, funcionarios instalaron mingitorios públicos y tanques de agua para esos manifestantes.