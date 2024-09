Activistas, políticos y la Defensoría del Pueblo piden al Gobierno declaratoria de desastre nacional por los incendios

El martes 1 de septiembre se desarrollará una audiencia de acción popular, en la que 18 autoridades deben comparecer por no asumir medidas oportunas.

Por Carlos Quisbert

Fuente: Visión 360

Organizaciones civiles que velan por la naturaleza y el cuidado de los animales, políticos de oposición y la Defensoría del Pueblo se sumaron a los pedidos para que del Gobierno de Luis Arce emita una declaratoria de desastre nacional debido a los incendios forestales que ya han consumido siete millones de hectáreas.

“Los bosques y pastizales siguen ardiendo. Bolivia ha perdido 7 millones de hectáreas por el fuego que ha arrasado (el territorio de) comunidades indígenas y poblaciones vegetales y de fauna silvestre. Declaración de desastre nacional, ¡ya!”, señala el mensaje publicado en la cuenta de X del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – Bolviia (Cejis).

Los bosques y pastizales siguen ardiendo. #Bolivia ha pedido 7 millones de hectáreas por el fuego que ha arrasado comunidades indígenas y poblaciones vegetales y de fauna silvestre.

Dicha organización también alertó que “hay medidas cautelares” que las autoridades del Estado deben cumplir para protegen a los pueblos indígenas desplazados, como el ayoreo y otros que se han declarado en aislamiento voluntario, cuyo bienestar es responsabilidad del Gobierno.

El Cejis menciona que, en el caso del pueblo ayoreo, “se desconoce cuán afectado está, aunque en su territorio hubo 28.639 focos de calor en agosto septiembre”.

Animales muertos

“Pensemos en la cantidad de animales que mueren soportando el mayor dolor que puede sentir un ser vivo, la combustión. Animales que mueren quemados”, señaló el exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en una publicación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

Por su parte, la organización de cuidado del medio ambiente Ríos de Pie, también publicó en sus redes sociales un pronunciamiento, resaltando que “después de mucha espera, la Gobernación de Santa Cruz declaró que superamos las 7 millones de hectáreas afectadas por los incendios”.

Recordó que la Gobernación cruceña, en su informe del 3 de septiembre, reportó 3,347 millones de hectáreas afectadas, un 46% más de lo que reconocía el gobierno central. “Desde Ríos De Pie enviamos cartas oficiales tanto a la Gobernación como a la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras), exigiendo la transparencia y detalle sobre las hectáreas quemadas. Era evidente que no se estaba reportando información actualizada”, menciona el pronunciamiento.

Destacó que expertos de todas partes del mundo alertaban que Bolivia estaba en camino de superar las 5,2 millones de hectáreas devastadas en 2019, acercándonos a los 9 millones de 2010. A pesar de la gravedad, las acciones de las autoridades y el gobierno fueron insuficientes.

Políticos

Desde el ámbito político, ayer el Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, emitió un mensaje para exigir al Gobierno que se declare desastre nacional.

“Me dirijo a Santa Cruz, a Bolivia y a la comunidad internacional, como Gobernador electo de Santa Cruz, ante el mayor desastre ambiental de la historia de nuestro departamento y del país. Son ya más de 7 millones de hectáreas quemadas y el fuego continúa, mientras tanto el gobierno se niega a declarar desastre nacional», señala.

Camacho pidió que el Gobernador en suplencia, Mario Aguilera, asuma una postura firme y clara, “no más condescendencia ni complicidad ante la inacción del Gobierno. No más poses diplomáticas, es hora de defender Santa Cruz. Hay que hacer una investigación profunda sobre los responsables por las quemas, los avasallamientos, las autorizaciones y el por qué no tomó la Gobernación las previsiones para paliar este desastre. (…) El daño ya es irreversible y esto no debe quedar impune”, concluye parte del texto de Camacho.

Otro político que se pronunció es Carlos Mesa. “En un encuentro nacional de jóvenes líderes de Comunidad Ciudadana (CC), se emitió un pronunciamiento que exige al Gobierno la declaratoria de desastre nacional por la crisis ambiental ocasionada por los incendios en la Amazonia y el Chaco, que son los peores de la historia de Bolivia”, publicó en sus redes sociales.

Acción popular

Por último, se conoce que el 1 de septiembre se realizará una audiencia de acción popular en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, presentada por la Defensoría del Pueblo, con el fin de que las autoridades estatales asuman medidas para frenar los incendios.

Las autoridades citadas con la acción popular son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.

La acción popular presentada por la autoridad defensorial, hace la exposición de una serie de datos sobre incendios forestales que incluye información desde el 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: 1) La falta de prevención; 2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.

