Admiten escalada de precios en alimentos hasta un 100%

Debido a la escasez del diésel y el dólar, el precio de algunos alimentos y los medicamentos subió entre un 50% y 100%. Así lo reconoció el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, quien aclaró que algunos productos ya están bajando de precio.

Entre los productos que subieron de precios, Silva mencionó el fideo, galletas y lácteos. Vale hacer notar que el arroz aún sigue caro en los mercados con un precio Bs 7 por kilogramo, cuando hasta el primer trimestre del presente año el más barato se podía encontrar en Bs 4.

Sobre el caso concreto de los productos lácteos, Silva catalogó como “abusivos” los precios establecidos por la empresa PIL, por eso han solicitado información sobre las razones del incremento exagerado, misma que está en evaluación del directorio de la compañía en Lima, Perú.

Con tal de ahorrar algo de dinero muchas personas ahora madrugan a las tiendas de Emapa para comprar una bolsa arrobera de arroz a Bs 50,50, es decir salido a Bs 4,30 el kilogramo.

Silva denunció que algunos malos empresarios pretenden asfixiar económicamente al Gobierno mediante la especulación de precios de los productos de la canasta familiar. Precisó que acopian arroz y azúcar para luego enviar por vía contrabando a Perú, Argentina y Brasil.

“En los siguientes días está programada la intervención a ingenios arroceros y azucareros para ver este tema porque son dos productos que mantienen precios elevados”, aseveró Silva.

Según datos del Gobierno, del 100% de productos de la canasta familiar que compra la gente, el 80% son importados, por eso da la sensación de que todo ha subido, porque el 80% es importado y si a eso se le añade la especulación de parte de comerciantes, mayoristas o productores, entonces la sensación es mayor.

MEDICAMENTOS DEBEN BAJAR DE PRECIO

Con relación a los medicamentos, el viceministro Jorge Silva indicó que estos deben bajar porque se ha dispuesto arancel cero para la importación de insumos para la elaboración de medicamentos.

“Nos ha sorprendido una versión que esperemos no sea oficial, pero extraoficialmente diciendo que esta medida (el arancel cero) no significaría rebajar los precios de los medicamentos, cuando la medida va a permitir que por lo menos $us 37 millones que se pagaba por aranceles, ahora ese monto quede en manos de los empresarios de la industria farmacéutica”, expresó Silva.

Las industrias farmacéuticas están en constante actualización de sus precios, en función a la fluctuación del dólar.