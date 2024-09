Advierten riesgos en la posible “entrega obligatoria de divisas”

El Primer Mandatario explicó que el Gobierno nunca propuso el control de divisas, pero no descarta la entrega de dólares. Para el analista, Fernando Romero, la cura puede resultar “peor que la enfermedad”

La crisis de dólares en Bolivia preocupa al gobierno de Luis Arce Catacora, quien no descarta implementar la entrega obligatoria de dólares de parte de los exportadores. Esta medida podría acarrear otros riesgos, advierte el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, quien considera que “la cura puede resultar peor que la enfermedad”.

En una entrevista para Diario Red, Arce aseveró que nunca se propuso el control de divisas, como planteó la Central Obrera Boliviana (COB), sin embargo, no descarta la entrega de dólares, que, enfatizó, es una medida diferente.

“Para mí es importante aclarar que no lo ha propuesto el Gobierno porque entendemos el control de divisas como una cosa y la entrega obligatoria de divisas como otra. Dejamos abierta la compuerta: si la economía así lo amerita, podríamos aplicar la entrega obligatoria de divisas, que es muy diferente al control de divisas. El control de divisas se dio en la Argentina, en Venezuela y otros países, e implica un control estatal. Yo no creo que esta sea una salida, como se lo expliqué a los empresarios, y es por eso que nunca lo hicimos”, afirmó.

Arce habría expresado a los empresarios que la entrega obligatoria de divisas no está descartada ante una necesidad máxima de la economía, como existía en el pasado: “Eso lo debo aclarar; ahí no hubo ningún retroceso. Lo que les planteé (a los empresarios) es que ellos se organicen en un comité de divisas”.

Explicó que la entrega obligatoria “funciona así: el exportador viene con su dólar y dice quién me lo quiere comprar y el banco que le oferta el mejor tipo de cambio se queda con ese dólar, mientras en paralelo también vende al mejor tipo de cambio, no solo para compensar sus costos, sino para generar utilidades; es lo que hace. Este dólar puede ser pagado por un importador de vehículos, por ejemplo, o de repuestos, pero el sector de salud no puede pagar ese tipo de cambio tan alto”.

El mandatario afirmó que cuando planteó esto a los empresarios, ellos creyeron que les estaba planteando el control de cambios, “pero lo que les dije es la creación de un comité divisas en el que los bancos y el sector privado puedan sentarse, sin la intervención del gobierno, y asignar adecuadamente esos dólares. El comité de divisas que propongo es para que ellos asignen de manera correcta las divisas, porque el mercado no ve las necesidades de la gente”, explicó.

Riesgos

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija considera que la entrega obligatoria de divisas es más o menos lo mismo que el control.

“El control era la manera en que el Gobierno puede controlar la salida y entrada de dólares a través del Banco Central, pero la entrega obligatoria es algo más estricto, a través de medidas coercitivas, aunque el Presidente no lo planteó así”.

Romero explicó que la entrega obligatoria de dólares implica crear una especie de bolsín, los exportadores traen sus dólares, el Banco Central les ofrece un tipo de cambio preferencial y ellos lo venden al ente monetario.

“Sin embargo, esto no ha funcionado anteriormente, salvo que se les obligue a vender, porque no es negocio vender dólares. Y no porque el tipo de cambio informal está elevado, sino porque los mismos exportadores son importadores y requieren sus dólares, y lo que menos quiere hacer es convertirlos en bolivianos. La única manera que esto suceda, creo, es que el Gobierno los obligue y eso no es bueno, porque puede generar más especulación”, advirtió. Entre los riesgos mencionó que el dólar paralelo puede elevarse más aún, se puede generar mayor incertidumbre y la imagen del país se verá afectada ante inversores externos.

“Se les va obligar a traigan sus dólares, yo te pago lo que creo que valen, una buena oferta entrecomillas, y de ahí yo veré a quién distribuir esos dólares. No puede haber eso, porque puede afectar el comercio exterior, al sistema financiero y generar un desequilibrio”, recalcó en analista.