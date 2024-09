Advierten una disminución de $us 2 mil millones en exportaciones por los bloqueos de este año

Imagen del inicio de los bloqueos en la localidad paceña de Pucarani. Foto APG

Los exportadores advierten que las marchas y bloqueos de carreteras que se iniciaron este lunes, provocarán que este año se cierre con un saldo comercial negativo y una disminución de 2 mil millones de dólares en las ventas al exterior.

El dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Guillermo Pora, dijo este lunes que los bloqueos comenzaron a instalarse esta mañana, y que para este martes comenzarán a interrumpir más carreteras, de manera escalonada.

“La carretera de El Alto hacia Achacachi, hacia el Desaguadero, a Sorata y a Viacha están totalmente bloqueadas, el camino hacia los Yungas comenzará a bloquear al mediodía y la carretera a Oruro bloquearán desde mañana; estamos planificando de manera escalonada”, declaró el dirigente a la Red Uno. En Huarina, entre La Paz y Copacabana, los dirigentes comenzaron a cortar la ruta desde temprano.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, adelantó que el perjuicio de esta nueva movilización, tendrá un impacto negativo en el comercio exterior boliviano y en la canasta familiar interna.

Explicó a Visión 360 que cualquier interrupción en la red vial fundamental tiene una repercusión negativa en cuanto al movimiento de la carga, debido a que la salida actual por el Atlántico está debilitada porque no hay el caudal suficiente en la hidrovía Paraguay- Paraná.

Por eso es que toda la carga de exportación, está saliendo por el Pacífico y precisamente las rutas de conexión amanecieron bloqueadas.

“Se va a tener una afectación grande y se estima que vamos a tener dos mil millones de dólares menos de exportación que en la gestión 2023. Esto es por varias causas, por la frecuencia de bloqueos y decaimiento de la demanda global por efectos de la elevación de tasas de interés en países desarrollados”, advirtió.

Infografías: Diego Gonzáles

Además, el saldo positivo que se tenía los últimos meses en el comercio exterior, se volverá negativo y se cerrará con un déficit comercial importante, cuando este año, con la recuperación de precios de los minerales, se esperaba un equilibrio. Esto restará al país las divisas que se necesitan, ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“El llamado que hacemos al sector en conflicto es que se use otro tipo de prácticas porque los bloqueos no sólo afectan a la carga de exportación o importación, sino a la carga que alimenta al mercado interno y que tiene impacto en la inflación, que es el impuesto más regresivo y golpea a las clases menos pudientes con mayor rigor”, alertó.

Según Olguín, los minerales se estaban recuperando, el último trimestre se tenían cifras positivas y gracias a este sector se esperaba un saldo comercial balanceado, pero, con estos conflictos, lo más probable es que se termine el año con saldo negativo.

El microempresario y expresidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Emilio Gutiérrez, manifestó, por su lado, que los bloqueos y marchas iniciadas por algunos sectores este lunes, tienen un carácter político y no representan una reivindicación nacional o económica.

“Los bloqueos afectan en general a las microempresas, artesanía, industrias, agroindustria, minería, manufactura, y el daño económico es enorme. Es el bloqueo de un partido político y no son reivindicaciones nacionales”.

Por eso es que como sector se ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que se penalice el bloqueo porque no es posible que, por demandas específicas y sectoriales, diferentes sectores salgan a cortar el paso en las carreteras y se perjudique el libre tránsito.

“Por eso la imagen del país está deteriorada, los turistas no llegan, los hoteles están vacíos, cuando los turistas son los que traen divisas. De debe penalizar porque no es posible que por la corrupción de un funcionario en una alcaldía en particular, o el despido de una persona o cualquier problema particular y no una demanda nacional, se salga a bloquear”, subrayó.

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, sostuvo que como sector se sumarán a las movilizaciones, porque hay una paralización de las unidades productivas desde hace varios meses, por el incremento en los insumos y la falta de dólares.

“El sector de la micro y pequeña empresa se está sumando, lamentablemente, y estaremos presentes mañana en la marcha, porque estamos paralizados en nuestra actividad por el alza en un 100% del costo de los insumos y la falta del dólar, hace tres meses, evidentemente los bloqueos perjudican y son un retroceso, pero no hay atención del Gobierno. No se está pudiendo pagar a los bancos”, precisó.

Aclaró que como sector no exigen la renuncia del presidente Luis Arce, pero se pide que de una vez se pueda regularizar la oferta de dólares, se regule los precios de insumos y que la canasta familiar se estabilice.

Aseguró que la crisis afecta en general a todos los microempresarios, pero entre los más perjudicados están el sector textil y cuero que ahora enfrentan un alza de 80% en los insumos. “Por ejemplo la tela de forro era 6 bolivianos el metro y ahora cuesta 12 a 14 bolivianos. Los botones de hebillas subieron en 100%, si antes la bolsa era 80 bolivianos, ahora está en 190 y 200 bolivianos. El problema es que Bolivia no produce insumos”, subrayó.