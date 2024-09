Agro cruceño alerta que el precio de soya no cubre los costos de producción

La caída de la cotización internacional y la devaluación de la moneda boliviana impactan negativamente en los productores nacionales, según la dirigencia de la Cappo.

Fuente: Unitel

La caída de la cotización internacional y la devaluación de la moneda boliviana tienen entre la espada y la pared a los productores soyeros que no pueden cubrir sus costos de producción, lo que significa un escenario crítico para encarar la siembra de verano, según el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Demetrio Pérez.

“Nos está preocupando porque (los precios de) Chicago han bajado, estamos hablando de hoy día, está a $us 370 la tonelada. A eso hay que restarle una logística, normalmente las industrias aplican entre $us 100 a $us 120, entonces nos estaría el precio pagando a $us 250”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural, pero el costo de producción por hectárea es de $us 900 con un rendimiento promedio de 2 toneladas.

Un tema que también complica a los productores es que el pago que perciben se cotiza al precio del dólar oficial, pero las cuentas que tienen que pagar se cotizan al dólar paralelo, lo que hace que los costos se incrementen hasta en 150% en el peor de los casos, de acuerdo con el reporte dirigencia.

“Si el Gobierno no resuelve los problemas, las demandas del sector productivo en general, estamos hablando del tema de biotecnología, de abastecimiento de diésel, más la abrogación de decretos y la falta de las divisas, nos enfrentamos a un gran problema”, remarcó Pérez.

Asimismo, sostuvo que si bien hay una norma que libera el arancel para la importación de maquinaria y los insumos agropecuarios, esta no es una medida que resuelve la situación de los pequeños productores, quienes también toman parte del pedido de acelerar los permisos para el uso de biotecnología y la liberación plena de las exportaciones.

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, el presidente Juvenal Bonilla advirtió que el sector soyero se enfrenta a una tormenta perfecta y que para llegar a un punto de equilibro el sector debe producir 3,32 toneladas por hectárea.

“Se prevé que algunos productores van a dejar de sembrar soya porque no van a poder cubrir los costos de producción”, expresó Bonilla, quien observó que urge un acceso a nuevos créditos y financiamiento.