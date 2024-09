Albertina lleva la ayuda recolectada hasta las comunidades afectadas por los incendios

La influencer estuvo este miércoles en la Plaza 24 de Septiembre, junto a otros creadores de contenidos para recibir las donaciones para entregar a los bomberos.

Fuente: Red Uno

Luego de llegar a Santa Cruz, y reunirse con otros creadores de contenido para recibir donaciones y entregar ayuda a los bomberos en la Plaza 24 de Septiembre, la reconocida influencer Albertina Sacaca, se trasladó hasta las zonas afectadas por los incendios forestales para llevar, la ayuda recolectada.

Albertina, publicó un video en sus redes sociales, donde se mostraba a ella en un camión, llegando ya las comunidades donde el humo, no permitía casi respirar.

La creadora de contenidos, expresó su gratitud a todas las personas que llegaron hasta la Plaza 24 de Septiembre a dejar sus donativos.

“Gracias por tanto cariño, gracias por su granito de arena, entre todos hemos podido colectar mucho, gracias a Dios el camión va lleno. Todo está lleno de humo y es bien triste lo que está pasando”, afirmó mientras realizaba su viaje Albertina.

La joven potosina, quien en días pasados manifestó su deseo de convertirse en bombero voluntario, utilizó sus plataformas para concienciar a la población sobre los efectos devastadores de los incendios. “No me imagino cómo la están pasando las comunidades, los niños, los bomberos, y en especial los animalitos. Me da rabia en mi corazoncito, porque ellos no pueden pedir ayuda”, dijo entre lágrimas en un emotivo video que compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, el vídeo generó rápidamente diversas reacciones. Mientras algunos usuarios agradecieron su iniciativa y la animaron a usar su influencia para ayudar de otras maneras, otros criticaron su ofrecimiento de ser bombero, calificándolo como una broma de mal gusto. Sin embargo, la participación de Albertina en la recolección de ayuda ha recibido un notable respaldo en Santa Cruz, donde la población se une en un esfuerzo por mitigar el impacto de los incendios.

A pesar de la controversia, Albertina se ha mantenido firme en su propósito, afirmando que lo importante es sumar esfuerzos para ayudar a los bomberos y a las comunidades afectadas por los incendios forestales que han devastado vastas zonas del departamento cruceño.