Alcalde Reyes Villa analiza los resultados del Censo 2024 para solicitar una auditoría

“Tenemos que hacer un análisis antes de dar una apreciación a priori del resultado técnico. Estamos haciendo este estudio con las empresas descentralizadas para tener una posición clara. He pedido a los técnicos que hagan un trabajo de quienes tienen conexión de luz y de agua para ver si realmente este Censo es el que estamos esperando”, dijo.

Reyes Villa explicó que este análisis dará a conocer si se necesita una auditoria internacional o no es necesario. “Lo le interesa al país es cuántos habitantes moramos en Bolivia, informan que somos un poco más de 11 millones cuando pensábamos que éramos 14 millones o es que tanta gente a abandonado el país por alguna situación o es que no hay los recursos para distribuir de forma per cápita. Habrá que ver si este Censo necesita una auditoria internacional”, agregó.

