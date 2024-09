Alcalde Arias: Si hay destrozos en La Paz, la factura será para Morales

Explicó que se ha informado a Morales, líder de la marcha, que se les ha ofrecido la zona de la Cervecería como alternativa para su concentración.

La Paz.- El alcalde de La Paz, Iván Arias, advirtió que cualquier daño al patrimonio público causado durante la marcha liderada por Evo Morales será responsabilidad directa del exmandatario y se realizará los cobros a él. Arias espera que la marcha «para salvar Bolivia», no termine siendo una «marcha para incendiar La Paz».

“Desde el principio hemos dicho: vengan, marchen, pero cuiden la ciudad, no la destruyan. Nuestras cámaras de seguridad documentarán cualquier destrozo, y sabemos a quién responsabilizar, porque hay un líder claro detrás de esta marcha, y es el señor Evo Morales», afirmó el alcalde.

Arias expresó su preocupación ante la llegada de la marcha encabezada por Evo Morales, reiterando que, aunque respetan el derecho a la protesta, esta no debe causar destrucción ni afectar los trabajos de infraestructura en curso en la ciudad.

«Desde un principio hemos reconocido el derecho de marchar y de llegar a La Paz. Sin embargo, La Paz es la sede de demandas políticas, no de destrucción. Lo que molesta es que vengan a causar daños. Hemos indicado que no pueden ingresar por la Plaza San Francisco, debido a las obras del río Choqueyapu que están en un 40% de avance», afirmó.

Explicó que se ha informado a Morales, líder de la marcha, que se les ha ofrecido la zona de la Cervecería como alternativa para su concentración. «Espero que acaten esta recomendación para no afectar las obras. La marcha no debe pasar por la Plaza San Francisco, y esta no es la primera vez que desviamos movilizaciones por otras vías en el último mes», señaló.

El burgomaestre hizo el llamado al respeto, subrayando que los trabajadores están operando en áreas elevadas y dentro de la bóveda del río, lo que podría representar un peligro si la marcha ingresa en zonas restringidas. «Además, estamos renovando las aceras del centro de la ciudad, y pedimos que se respete el trabajo en curso», añadieron.