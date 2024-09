Alcaldes del departamento de Tarija firman acuerdo para luchar contra los incendios

El alcalde de Tarija y la Provincia Cercado Johnny Torres Terzo, junto al alcalde de Entre Ríos, San Lorenzo y Uriondo, firmó un convenio con el fin de establecer lazos de hermandad cooperación y coordinación, para el desarrollo de actividades orientadas a mitigar los eventos adversos suscitados en cada municipio vinculados a la gestión de riesgos.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó que, se firmó un convenio de cooperación entre cuatro municipios de Tarija, que indica que independientemente de la zona del incendio todos acudirán a apagar el fuego. Además pedirán en forma conjunta que, la Leyes prochaqueo y proicendio puedan terminar, puesto que cerca al 99% de los incendios son por obra de la mano del hombre.

“Firmamos este convenio los cuatro alcaldes consientes de los peligros que existen en la naturaleza, sin embargo, pedimos al pueblo tarijeño y Boliviano que no realice los chaqueos, no prenda fuego, no cause daño contra la gente y nuestros animales, por eso firmamos el convenio con mucha Fe y mucho patriotismo”, dijo.

Asimismo, hizo conocer que, como Municipio está realizando las recomendaciones correspondientes de no salir a las calles con sus hijos, además saldrán brigadas de la Secretaría de Salud para que entreguen colirio y descongestionantes para la población tarijeña.

Por su parte el alcalde del Municipio de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, agradeció a la alcaldía de Tarija por la iniciativa que se ha tenido, porque servirá también para prevenir los incendios con las capacitaciones que se tendrá por parte de los Bomberos.

“Siempre he dicho que lo bueno hay que aplaudir y este convenio hay que aplaudir, porque nosotros como municipio nos beneficiamos, puesto que como O’connor no tenemos ningún carro Bombero que pueda socorrer los incendios, es una ventaja cuando los Municipios se unen en contra de los fenómenos que pueden llegar en cualquier momento”, añadió.

Mientras tanto el alcalde del Municipio de San Lorenzo, Asunción Ramos, indicó que, el convenio firmado permite recibir la colaboración entre alcaldes, puesto que el mismo permitirá sacar maquinarias para ayudar en los incendios a diferentes Municipios y así no tener problemas con las Leyes.