Alcaldesa Copa afirma que si Evo no va al diálogo demuestra que su marcha es por “angurria de poder”

eju.tv /Video: Tele Estrella

El Alto.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que si el expresidente Evo Morales no asiste a la segunda invitación al diálogo, que convocó el presidente Luis Arce, significa que solo busca convulsionar el país por su “angurria de poder”.

“Evo Morales debería de aceptar el diálogo, él ha gobernado 14 años nuestro país y le están haciendo una invitación para acabar con esa convulsión, con ese derramamiento de sangre, tiene que ir, un líder tiene que agotar las instancias, tiene que ir donde se lo convoque para poder pacificar este país sino quiere ir es porque hay angurria de poder, porque hay terquedad y si o quiere ir es porque hay un objetivo que es derrocar al gobierno”, manifestó la alcaldesa Copa.

Por otro lado, la alcaldesa envió un mensaje a Ponciano Santos, quien menospreció a la primera autoridad de la urbe alteña. “Qué te puedo decir, un caballero que ante la falta de argumentos empieza a atacar, denigrar lamento mucho que la gente que está alrededor del expresidente acusado de pedofilia se dirija así, soy una mujer digna, valiente y jamás me voy a escapar. Así que lo que diga usted me resbala, ni me llega lo que usted me dice, porque yo tengo cosas más importantes que hacer”, expresó Copa.

