Alguien ha convertido esta plataforma de ajedrez online en su Google Drive gratis particular de la forma más ingeniosa

En el mundo de la tecnología, a veces la creatividad parece no tener límites. Que se lo digan, si no, a un programador aficionado llamado Wilson, pero más conocido como ‘Wintrcat’, que ha tenido éxito convirtiendo partidas de ajedrez en un sistema de almacenamiento en la nube, toda una alternativa a Google Drive.

Quizá ahora mismo te estés preguntando si se trata de algún juego de palabras, pero no, es una sorprendente demostración de habilidad técnica. Deja que te lo explique…

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El experimento

Quizá te estés preguntando cómo se puede usar una acción (una partida de ajedrez) para acumular información. Siendo justos, en realidad, lo que aprovecha Wilson es la capacidad de la plataforma de ajedrez online Lichess para guardar los movimientos de las partidas.

Pero, claro, eso sigue sin explicar cómo podría guardar en Lichess un archivo como ‘manual_de_uso-impresora.txt’, por ejemplo. Nuestro protagonista ha publicado en YouTube una demostración, aunque en su caso utiliza una imagen de baja resolución del personaje Mr. Krabs de la popular serie ‘Bob Esponja’:

El proceso comienza con la conversión de la imagen a binario, de tal modo que cada píxel se traduce en una secuencia de ceros y unos. Luego, estos bits de información se ‘traducen’ a movimientos de ajedrez. Así, para llevar a cabo la «subida» de archivos, Wilson utilizó dos cuentas de bots en Lichess que ejecutaron automáticamente casi 20.000 movimientos a lo largo de 98 partidas de ajedrez.

Al finalizar el conjunto de partidas, la secuencia de movimientos representaba la imagen original codificada, aunque ahora podía descargarse y decodificarse para recuperar su forma original.

Obviamente, aunque resulte impresionante desde un punto de vista técnico, este proceso tiene serias limitaciones. La principal es que la velocidad de carga es increíblemente baja: la imagen de 9 kilobytes tardó 90 minutos en subirse, a una velocidad promedio de 2 bytes por segundo, lo cual es más lento que el estándar de conexión 2G.

Por tanto, aunque funcional, este método (cuyo código está disponible como open source) no es en absoluto una alternativa realmente práctica a servicios convencionales de almacenamiento en la nube como GDrive o OneDrive.

Ajedrez + esteganografía

Eso no significa, sin embargo, que este experimento carezca de utilidad y que quede relegado a mera curiosidad técnica. Todo lo contrario: es un creativo ejemplo de esteganografía, una técnica para esconder información dentro de un mensaje o medio aparentemente inocuo, y puede resultar tremendamente útil cuando el objetivo es proteger la privacidad. Aunque el sistema de Wilson no utiliza cifrado robusto y no está diseñado para proteger información sensible, sí podría utilizarse para ocultar pequeños textos o imágenes como una curiosidad.

La idea de esconder mensajes en partidas de ajedrez, de hecho, no es nueva: durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ajedrez postal, en el que los jugadores enviaban sus movimientos por correo, se convirtió en un pasatiempo popular entre soldados y civiles. Sin embargo, los censores en Norteamérica empezaron a sospechar que algunas partidas transatlánticas podrían estar siendo usadas para filtrar secretos militares.

Imagen | Marcos Merino mediante IA