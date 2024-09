Analista asegura que Planta Separadora de Líquidos es deficitaria porque opera por debajo del 50% de su capacidad

La Planta Separadora de Líquidos “Carlos Villegas” en Yacuiba fue inaugurada en 2015, año en que la producción de gas comenzó a caer, con una inversión de casi 700 millones de dólares.

Fuente: ANF

Tras el cierre del mercado argentino para el gas boliviano, el analista Jaimen Dunn aseguró que la Planta Separadora de Líquidos en Yacuiba es deficitaria porque opera por debajo del 50% de su capacidad; incluso se animó a decir que podría estar trabajando al 10% por la falta de producción de gas.

“Me animaría a decir que la planta está al 10% de capacidad, porque puede ser, no sabemos, que algo del gas a Brasil debe estar siendo enviando por ahí, especialmente para tratar de sacar lo más que se pueda de gasolina y otros derivados para no tener que importar tanto. Me animaría a pensar que el Gobierno cueste, lo que cueste, debe estar llevando lo más que puede de gas a la planta, pero, aun así, con los reportes que se tiene, no llega ni al 50%”, sostuvo Dunn en entrevista con la ANF.

La Planta Separadora de Líquidos “Carlos Villegas” en Yacuiba fue inaugurada en 2015, año en que la producción de gas comenzó a caer, con una inversión de casi 700 millones de dólares y una capacidad de procesar 32,2 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural.

El propósito era sacar los derivados, como el etano, el isopentano, gasolina natural y el gas licuado de petróleo, que antes era aprovechado por Argentina. La vida útil de la planta es de 20 años, de los cuales ya se consumió la mitad.

Sin embargo, la poca producción de gas boliviano estaría dejando sin materia prima para que la planta pueda trabajar en toda su capacidad. Aunque se envíe a la separadora toda la producción que se exporta a Brasil, no ocuparía el total de su potencial. Según el experto, no existen datos financieros ni auditados que reflejen que esa infraestructura sea rentable; al contrario, parece ser deficitaria.

“Ya es deficitaria. No hay estudios ni estados financieros públicos auditados, pero el hecho de que estés por debajo del 50% de capacidad, te induce a pensar que esta planta no es rentable. Es más, los costos de mantenimiento y de operación siempre han sido altísimos (…). Es más, podríamos decir que es negativa. Lo que pasa es que no hay publicación de datos financieros”, lamentó Dunn.

El gerente de Contratos de Exportación de Gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Claros, dijo anoche en Red Uno que, tras el cierre del mercado argentino, adecuaron el sistema de ductos en el sur del país para que no exista problema con el flujo nulo a Argentina.

“Lo que estamos haciendo es recircular el gas para que no necesariamente tengamos que tener flujo a Argentina para poder tener carga de proceso a nuestra planta. Así que, esto ya lo hemos trabajado hace un año desde que se visualizó esta posibilidad (del fin del mercado argentino) y en los últimos seis meses ya se han hecho las pruebas piloto. Así que estamos listos para el flujo cero que se está dando a Argentina en estos días. Como han podido ver, estamos con operación normal en nuestra planta de líquidos de Gran Chaco, así que no nos va a generar ningún problema”, aseguró Claros.

