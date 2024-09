Andrónico niega ser parte de un “plan maquiavélico” para asumir la Presidencia reemplazando a Arce y Choquehuanca

El martes, al iniciarse la marcha que partió desde Caracollo Evo declaró que: “si el primer y segundo hombre abandonan al pueblo, está el tercer hombre del Estado, hermano Andrónico Rodríguez, con nosotros”.

Según Andrónico, las palabras de Evo no se referían a una sucesión constitucional, sino que al no estar presentes Arce y Choquehuanca en la marcha, en su lugar estaba el presidente del Senado.

Rodríguez también desafió al Gobierno a presentar las pruebas del “plan maquiavélico” que denuncia.

“Si desde el Gobierno están con la plena seguridad y confirman con tanta seguridad, demuestren. Semejante inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía, demuestren todos los detalles del plan maquiavélico si existe”, señaló.