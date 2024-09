Animaciones a partir de Audio, así es esta herramienta de Adobe

¿Alguna vez has deseado dar vida a un dibujo, pero no tienes experiencia en animación? Gracias a la nueva herramienta de Adobe, ahora puedes animar personajes utilizando solo tu voz, sin necesidad de conocimientos previos en animación. Te explico cómo funciona esta innovadora función de Adobe Express: «Animate From Audio«.

Anima personajes en tiempo real con Adobe Express

Adobe Express ofrece diversas opciones para la animación de gráficos, textos e imágenes, pero la herramienta «Animate From Audio» es especialmente destacada. Esta función gratuita permite animar personajes prediseñados en tiempo real utilizando tu voz o cualquier archivo de audio. Cada vez que el programa detecta una señal de audio, anima al personaje siguiendo una de las trayectorias predefinidas.

Elige tu personaje y fondo

La herramienta cuenta con más de 200 personajes, cada uno con movimientos únicos, y ofrece más de 100 fondos diferentes para personalizar tus animaciones. Además, puedes seleccionar uno de los seis formatos de aspecto disponibles, adaptando así tu animación a tus necesidades. Una vez hechas las selecciones, solo necesitas conectar un micrófono y presionar «Grabar».

Mejora y personaliza tu audio

Para obtener el mejor resultado, Adobe recomienda activar la función de «Mejorar audio». También puedes optar por subir un archivo de audio preexistente si no deseas grabar directamente. Adobe procesará el audio y generará una vista previa de la animación en cuestión de minutos.

Exporta y edita tu animación

Cuando la animación esté lista, Adobe te permitirá visualizarla y recortarla según sea necesario. Puedes descargar el video directamente a tu dispositivo o abrirlo en Adobe Express para seguir editando y perfeccionando tu creación.

Gracias a la herramienta «Animate From Audio» de Adobe Express, la animación de personajes nunca ha sido tan fácil. Con solo unos pocos clics, puedes dar vida a tus dibujos utilizando únicamente tu voz. No necesitas ser un experto para crear animaciones divertidas y únicas. ¡Prueba esta herramienta hoy mismo y descubre lo sencillo que es convertir tu creatividad en movimiento!