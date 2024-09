Ante amenazas de bloqueos, reabren debate para crear una ley que garantice el libre tránsito

Imagen de un punto de bloque realizado en 2023. Foto: El Deber

Fuente: ANF

La Paz. – Ante amenazas de bloqueo de caminos por protestas, diputados de oposición y oficialismo plantearon este viernes reabrir el debate para crear una ley que garantice la libre transitabilidad en el país; sin embargo, desde la facción arcista sugirieron penalizar esas medidas extremas para personas defiendan intereses individuales.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar anticipó que proyectará una normativa específica que penalice hasta con 10 años de cárcel a quienes bloqueen carreteras por intereses individuales, pero aseguró que sí se respetarán las protestas que tienen intereses comunes.

“No se puede bloquear por hacerse habilitar a las elecciones nacionales, esa no es una demanda social. No puedo bloquear porque quiero ser candidato a la presidencia, eso no es una demanda social. En ese sentido, el señor Evo Morales tiene interés personal y no social. El tema del bloqueo se va a poner candados específicos”, declaró Cuéllar a la ANF.

El Pacto de Unidad que responde al expresidente Evo Morales advirtió que si el gobierno nacional no atiende demandas económicas de la sociedad, desde finales de septiembre se ejecutarán bloqueo de caminos. Además, esperan ser escuchados antes del 17 de septiembre, fecha programada para una marcha desde la localidad de Caracollo a La Paz.

En respuesta, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció una “gran marcha nacional” para el próximo martes 10 de septiembre, supuestamente en defensa de la democracia y la economía nacional; además, exigirán a la Asamblea Legislativa la aprobación de más préstamos internacionales.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes explicó que todas las medidas anunciadas de las dos facciones del MAS perjudicarán en gran medida en la coyuntura de crisis económica; en ese marco, manifestó su acuerdo con reabrir el debate para regular el bloqueo de caminos y garantizar la libre transitabilidad.

“Desde el principio debió aprobarse una ley bastante severa contra los bloqueos (…). Ahora el malestar (de la población) es a nivel nacional. Los bloqueos van a ser una parte de la gran movilización masiva que va a existir. Esperemos que el Gobierno sepa controlar, porque justamente su negligencia es lo que ha provocado esto”, cuestionó Reyes.

El diputado evista del MAS Renán Cabezas calificó de inconstitucional crear una ley antibloqueos, porque la sociedad o las organizaciones sociales asumen esa medida extrema ante la falta de respuestas del gobierno nacional sobre diferentes temas. No se puede coartar.

“Eso sería vulnerar la Constitución Política del Estado, yo pienso que esa es una idea irracional. Tendríamos que tener una Asamblea Constituyente y reconsiderar en ella la idea. Yo pienso que en este momento es inviable”, sostuvo Cabezas.

La Constitución Política del Estado garantiza la protesta en Bolivia, pero en ninguna parte menciona el empleo del bloqueo de caminos como uno de sus instrumentos constitucionales. Al contrario, garantiza la libre transitabilidad de todos los bolivianos por el territorio nacional. Sin embargo, la idea de penalizar los bloqueos viene desde hace bastantes años por los graves perjuicios que ocasiona a la cadena productiva y social del país.

