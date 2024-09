Ante denuncia penal de Montaño, diputado Arce dice que convocará al chofer que le entregó $us 50.000

El diputado evista denunció que el ministro Montaño recibió de dos funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) una coima de 50.000 dólares en el cementerio de la Coronilla, Cochabamba.

Héctor Arce y Edgar Montaño. Foto: Opinión

La Paz, 4 de septiembre de 2024 (ANF).- Tras la denuncia penal presentada por el ministro de Obras, Edgar Montaño, contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, el legislador acusado ratificó que la autoridad del Ejecutivo recibió $us 50.000 por concepto de coimas y, para probarlo, convocará al chofer que le dio ese dinero.

El diputado evista denunció que Montaño recibió de dos funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) una coima de 50.000 dólares en el cementerio de la Coronilla, Cochabamba. En respuesta, el ministro de Obras Públicas presentó una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público por el delito de difamación y calumnia.

«Nos hemos enterado a través de redes sociales que Edgar Montaño está presentando una denuncia penal de carácter privado contra mi persona por calumnias, difamación. Tenemos la información que Edgar Montaño en su momento recibió 50 mil dólares en el cementerio de la coronilla de un chofer de la ABC y del gerente regional de la ABC. Eso hemos denunciado y nos ratificamos en la denuncia, para nosotros Edgar Montaño es un prontuariado que sí tenía orden de aprehensión», dijo Arce.

El diputado resaltó que no puede ser procesado por la vía ordinaria porque sus denuncias fueron realizadas en el marco de las tareas de fiscalización que le ampara la Constitución Política del Estado. Sin embargo, aseguró que se defenderá de cualquier proceso porque conoce al chofer testigo que estuvo involucrado.

«Yo he conversado con el chofer, tengo el nombre y apellido, no lo puedo decir. Nos hemos reunido en varias oportunidades y él me decía: yo le he entregado 50 mil dólares a Edgar Montaño en el cementerio de la Coronilla con el ingeniero», aseguró Arce.

El legislador indicó que su testigo fue amenazado y hostigado, razón por la que tuvo que abandonar el país. En caso de instalarse un juicio, dijo que convocará al testigo para que pueda brindar su declaración desde el extranjero.

«Veremos los mecanismos para que el señor que le ha entregado la plata le diga en su cara al señor Montaño: sí, tú eres un corrupto, yo te entregué los 50 mil dólares», ratificó.