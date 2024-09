Ante la amenaza de bloqueos, cooperativistas mineros llegan a la Plaza Murillo en respaldo a Luis Arce

A esta movilización de respaldo también se sumaron sectores sociales de El Alto, integrantes de la Asamblea de la Alteñidad

La Paz.- Con consignas de “¡Lucho, no estás solo!” y la detonación de petardos, cientos de cooperativistas mineros de Potosí irrumpieron en la Plaza Murillo en una contundente muestra de apoyo al gobierno de Luis Arce Catacora. La movilización se produce en respuesta a la advertencia del expresidente Evo Morales, quien ha dado un plazo de 48 horas al mandatario para realizar cambios en su gabinete ministerial.

“Han cansado al pueblo boliviano, y hoy estamos aquí para defender a nuestro gobierno. Como potosinos, queremos decir: no nos provoquen, no vamos a tolerar que la derecha fascista, comandada por el expresidente Morales, intente desestabilizar al país. Potosí, a la cabeza de una cooperativa histórica, respalda a nuestro presidente. Hermano Lucho, no estás solo”, declaró uno de los dirigentes mineros durante la concentración, subrayando que no permitirán más ataques contra la administración de Arce.

El expresidente Evo Morales, tras finalizar una marcha de siete días que culminó en la sede de gobierno, lanzó el pasado lunes un ultimátum al presidente Arce. Morales exige la remoción de varios ministros y soluciones inmediatas a la crisis económica que enfrenta el país. De lo contrario, ha anunciado un bloqueo indefinido de carreteras a partir del lunes 30 de septiembre.

A esta movilización de respaldo también se sumaron sectores sociales de El Alto, integrantes de la Asamblea de la Alteñidad, quienes marcharon bajo el lema de “defensa de la democracia”. Los dirigentes alteños advirtieron que no permitirán el acortamiento del mandato de Luis Arce, denunciando las intenciones de Morales de generar desestabilización política.