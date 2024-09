Anuncian el retiro de placas a vehículos con impuestos en mora en Santa Cruz de la Sierra; concejales tildan la medida de “extorsiva”

“¿O sea, van a empezar una cacería de ciudadanos para sacarles más plata? La pregunta es: ¿por qué los cruceños han dejado de pagar sus impuestos? ¿No será porque perdieron la confianza debido a que nunca ha hecho el alcalde ni su gestión un operativo sobre las tantas denuncias de corrupción, inclusive de supuestos robos internos digamos de los impuestos cruceños que han denunciado”, dijo el concejal Luis Alberto Vaca.

“El tema es que la Alcaldía no está mirando a su casa, no está buscando corregir sus errores y lo único que está pensando es en seguir sacándole plata a los cruceños, (inicia) septiembre, no hay anuncio de obra, pero sí hay anuncio de extorsión a los cruceños”, denunció.

Similar criterio es el que manifestó el concejal masista Alberto Pacheco, que ha cuestionado estas batidas anunciadas por el Ejecutivo Municipal.

“Es un método extorsivo que anteriormente ya lo quisieron hacer, no funcionó. Es totalmente ilegal. Yo creo que hay otros métodos para promocionar que la población, que los vecinos paguen su impuesto y no así”, puntualizó.