Anuncian nuevo paro de salud en Santa Cruz por cierre de servicios y despidos injustificados

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) anunció un nuevo paro de 48 horas en Santa Cruz de la Sierra. La medida de protesta surge en respuesta al cierre de servicios en hospitales y a los despidos considerados injustificados, que han generado un profundo malestar en el sector salud.

Evert Patiño, secretario de conflictos de Fesirmes, destacó que la organización no ha tenido más opción que considerar esta medida radical. “Lamentablemente no nos vemos en otra situación que radicalizar estas medidas. Estamos adoptando esta última instancia esperando que el municipio ofrezca una solución adecuada. Si no se resuelven nuestros problemas, probablemente nos veamos obligados a ir a un paro de 48 horas”, afirmó Patiño.

Entre las principales demandas del sector se encuentran la reapertura de servicios hospitalarios que han sido cerrados, la resolución de despidos injustificados y la mejora en la provisión de medicamentos. Fesirmes espera un acuerdo con el municipio para evitar la paralización del sector y solucionar los problemas planteados.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, respondió a las demandas del sector salud señalando que las dificultades enfrentadas se deben a la falta de apoyo gubernamental. “Ni un ítem, ni un contrato nos ha dado el Gobierno. Nosotros seguimos abriendo hospitales y salas de diálisis con nuestros propios recursos”, indicó Fernández, agregando que se encuentra dispuesto a reunirse con los representantes del sector para discutir posibles soluciones.

Hoy se llevará a cabo una reunión en la que se analizarán las medidas a tomar. Mientras tanto, el sector salud permanece en espera de una respuesta satisfactoria de las autoridades municipales, con la esperanza de evitar la paralización que afectará gravemente a los pacientes y al sistema de salud en la región.