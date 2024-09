Aprehenden a seis personas en la reserva Bajo Paraguá, en Santa Cruz, por provocar incendios

Seis personas fueron aprehendidas por presunta participación en quemas ilegales que provocaron incendios forestales en la reserva Bajo Paraguá, en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco y se espera que sean castigados con todo el rigor de la ley, informó este domingo el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Fuente: ABI

“Habíamos identificado personas que estaban con toda su maquinaria pesada, tenían combustible, lo más extraño es cómo consiguen semejante cantidad de combustible para hacer este tipo de situaciones. El día de ayer (sábado), a pesar de lo peligroso que era el lugar, se han detenido a seis personas”, reveló en una entrevista con Bolivia Tv.

Los aprehendidos son Rolando Y., Roberto C., Doroteo C., Cinfer Javier C., Isaac B. y Segundino A.

Los días pasados, denunciaron la presencia de avasalladores en la reserva de Bajo Paraguá, quienes provocaron quemas que derivaron en incendios forestales.

Calvimontes recordó que en el sector de Bajo Paraguá se registraron incendios y “un grupo de irresponsables” no dejaron pasar a los equipos de bomberos para sofocar el fuego.

Las seis personas fueron puestas a disposición del juez y Calvimontes espera que la justicia aplique una sanción ejemplar contra estas personas que provocaron un desastre ambiental.

nj/JC