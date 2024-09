Aprehenden al sujeto que ‘manoseó’ a la ex Linda Chiquilla, Camila Hidalgo

El hombre aseguró que no había visto el video en redes sociales, ni sabía de la denuncia de Camila. Solo se enteró cuando le llegó la citación a su domicilio.

El sujeto que acosó, manoseó e intentó besar a la fuerza a la ex Linda Chiquilla, Camila Hidalgo, fue aprehendido tras prestar su declaración. Aseguró que había tomado dos días y le pidió disculpas a la joven.

S. F., de 35 años de edad, apareció a casi tres meses del hecho. Sucedió a mediados de junio en la ciudad de El Alto, cuando finalizaba la presentación del grupo Huellas y la bailarina se tomaba fotos con sus fanáticos. Sin embargo, este hombre la agredió. El hecho quedó grabado por otros seguidores que quedaron atónitos con la escena.

Después, Camila presentó una denuncia por abuso sexual tanto en El Alto, como en Cochabamba, donde ella radica, y pidió ayuda para identificar al sujeto.

“Ya sé quién es el agresor, porque tuvo una agresión física hacia mí. Sé su nombre completo, sé su número de teléfono. Su mismo entorno lo detesta tanto como es porque él es así y no solo ha sido así porque haya tomado”, afirmó Hidalgo en agosto.

Este jueves, el sujeto se presentó, junto a sus padres y primos, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba. Prestó su declaración informativa en la Fiscalía y fue aprehendido.

Antes de ingresar a dependencias policiales, aseguró que ese día había consumido bebidas alcohólicas y no se acordaba de lo que pasó. Se disculpó, dijo que estaba arrepentido y avergonzado por lo que pasó. También aseguró que no había visto el video en redes sociales, ni sabía de la denuncia de Camila. Solo se enteró cuando le llegó la citación a su domicilio.

«Quisiera que me disculpe la señorita y la familia Hidalgo. Lo hago por mi hijita que tengo, es mujercita. No me acuerdo, dos días que tomé. Uno de mis amigos me mostró, pero no tome importancia y me sorprendió cuando me llegó la citación», comentó.

La fiscal ordenó su aprehensión. Se espera que su audiencia cautelar sea mañana.

La defensa de Camila afirmó que continuará con el proceso, a pesar de las disculpas, porque se busca sentar un precedente ante este tipo de acoso.

