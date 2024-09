El economista y ex ministro de Desarrollo Económico Horst Grebe contradijo la versión del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, quien afirmó que la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa lograría un mayor ingreso de divisas y favorecería al sector financiero. En criterio del economista, la declaración del presidente del BCB es “una verdad a medias”.

“Es una verdad a medias, por no decir una tergiversación de la realidad. Se trata de créditos que vienen, en su mayoría, para proyectos, no son de libre disponibilidad, no se desembolsan en una sola partida, se van desembolsando a medida que avanzan”, afirmó en contacto con La Razón.

Créditos

En este momento, 12 proyectos de créditos, por una suma de $us 1.076 millones se encuentran pendientes de aprobación en la Asamblea. El Gobierno insiste en que la liberación de estos créditos logrará el ingreso de dólares al país.

“La falta de aprobación que se tiene de créditos, que superan los 1.000 millones de dólares, por supuesto también que nos limita a nosotros como Banco Central a atender ciertas asignaciones de recursos, de divisas que efectuábamos al sector financiero”, había dicho, por la misma línea, el presidente del BCB.

Sin embargo, Grebe recordó que, de esos 12 créditos, exceptuando el proyecto de Apoyo de Emergencia por COVID-19, todos se centran en los préstamos para la construcción de infraestructura. Por ello, no pueden destinarse a otros rubros.

Además, estos créditos no se desembolsarían “de golpe”, sino que, al contemplar diferentes fases de los proyectos, el dinero se irá liberando de forma paulatina, mediante los avances que se realicen.

Asamblea

Por ello, pretender instaurar el discurso de que con la aprobación de créditos en la Asamblea el país recibirá más de $us 1.000 millones, en criterio del analista, es “generar expectativa”.

Para Grebe, si el BCB y el Gobierno manejan este discurso, éste provocará “presión” en los diputados y senadores.

La semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó uno de los 12 proyectos, que contemplaba un préstamo de más de $us 118 millones. Los asambleístas festejaron la decisión y el Gobierno, por su parte, protestó y denunció que los «intereses políticos impiden el progreso» del país.