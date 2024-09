Aprobación en la ALP del contrato con Uranium activará inversión de $us 970 millones en la producción de litio

Después de que la ALP apruebe el contrato, “las inversiones comenzarán a inyectarse de manera inmediata”, aseguró el viceministro de Energías Alternativas.

Fuente: ABI

Una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe el contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group se inyectará más de $us 970 millones como inversión de capital para el desarrollo del proyecto industrial de litio, situado en el salar de Uyuni, Potosí, afirmó el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez.

Explicó que la inversión está destinada a la construcción de una planta industrial, que utilizará la innovadora tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio, un recurso estratégico para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, ordenadores y teléfonos móviles, entre varias aplicaciones.

Después de que la ALP apruebe el contrato, “las inversiones comenzarán a inyectarse de manera inmediata”, aseguró.

Subrayó que todos los estudios previos fueron realizados por Uranium One Group. También destacó que, con la aprobación, el documento será de acceso público para que la ciudadanía conozca todos los detalles del acuerdo.

Este proyecto es resultado de un proceso iniciado en abril de 2021, cuando Bolivia lanzó una convocatoria internacional para seleccionar empresas que trabajaran en el desarrollo de la industria del litio. Tras la firma de varios convenios, el contrato actual con Uranium One Group marca un hito en la consolidación de Bolivia como un actor clave en la industria global del litio.

La inversión, además de representar una inyección de capital fresco, no implica un endeudamiento para el Estado boliviano. Ante la pregunta a Arnez, de las razones por las que al momento en la Asamblea no se están aprobando créditos, indicó que “el argumento utilizado por los asambleístas es que no quieren endeudar a Bolivia, sin embargo, el contrato actual es una inversión, una inyección de capital y no una deuda”.

Se prevé que la producción temprana de carbonato de litio comience el próximo año, lo que generará ingresos significativos para Bolivia, reforzando su posición como líder en la explotación de este recurso estratégico, de acuerdo con un reporte institucional.