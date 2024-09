Arce asistió a la Asamblea de la Alteñidad; organizaciones decidieron instalar una vigilia para evitar ingreso de la marcha evista, según dirigente vecinal

Fuente:. Unitel

Este jueves la Asamblea de la Alteñidad se reunió de manera sorpresiva en dependencias de la Alcaldía para evaluar las medidas a tomar cuando la marcha evista ingrese a El Alto. En el encuentro estuvo el presidente, Luis Arce, señalaron dirigentes de organizaciones sociales, este municipio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los dirigentes que asistió a la Asamblea de la Alteñidad señaló a UNITEL que en el encuentro estuvo presente el presidente Luis Arce, aunque señala que no estuvo mucho tiempo y durante su permanencia habló de temas de interés de este municipio.

“Ha participado un momento, pero más hemos hablado de proyectos, que es lo que nos interesa”, señaló David Calizaya, dirigente vecinal.

Juan Saucedo, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, señaló que uno de los puntos principales que se abordó en la Asamblea de la Alteñidad estuvo relacionado con la marcha evista que partió de Caracollo y puede llegar a la ciudad alteña entre el domingo y lunes y lo que buscan es evitar enfrentamientos.

“Muchas organizaciones sociales y representantes de estas organizaciones han rechazado, no nos pueden enfrentar. Nosotros vamos a atrincherarnos defendiendo a las instituciones, al pueblo alteño, para que no haya enfrentamientos”, señaló Saucedo.

El dirigente vecinal señaló que también se evalúan otras opciones como movilizaciones o bloqueo de caminos y una vigilia en las frontera de este municipio.

“Bueno, no, tenemos ya determinado una hora fijada, pero por estrategia, no vamos a mencionar el día y hora”, señaló Saucedo.

“La idea es que no tiene que ingresar (la marcha) para no provocar al pueblo alteño”, señaló Saucedo.

Por su parte el dirigente Calizaya considera que la marcha evista no tiene ninguna reivindicación social y considera que se trata de una “angurria de poder” del Morales.

“Lo único que estamos pidiendo que no exista ningún herido, no exista ninguna confrontación, no exista nada ya que no es una reivindicación social”, señaló.

En sus palabras, la última decisión sobre las movilizaciones en torno a la marcha masista serán definidas en las próximas horas.